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Kritik diri, ambisi, dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Tiga pilar yang tak tergantikan dalam sepak bola, olahraga yang tidak mengenang masa lalu dan setiap hari menghadapkanmu pada ujian baru. Dan tampaknya Ronald Araujo, bek Liverpool, sangat menjunjung prinsip-prinsip ini.

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Araujo meraih cinta para pendukung Liverpool setelah bergabung dengan tim secara pinjaman dari Barcelona, berkat penampilan bertahannya yang memukau, kepribadiannya yang kuat, serta gestur-gesturnya yang menunjukkan kasih sayang, seperti meletakkan tangannya di atas logo Liverpool. Meski demikian, ia tidak merasa puas dengan apa yang telah diraihnya sejauh ini, bahkan ia menginginkan lebih.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Ronald Araujo yang ia sampaikan dalam sebuah wawancara dengan media resmi klub Inggris tersebut, di mana ia menegaskan bahwa ia tidak puas dengan levelnya bersama Liverpool.

Pemain asal Uruguay itu mengulas kembali bulan-bulan pertama pengalamannya di Merseyside, dan menegaskan bahwa masih ada ruang besar baginya untuk berkembang dan membaik. Ia berkata, "Itu adalah pengalaman yang luar biasa, tetapi saya juga datang ke sini dengan kesiapan menghadapi tantangan ini."

Ia menambahkan, "Saya tahu masih banyak yang menunggu saya. Secara pribadi, saya tidak puas dengan level saya, dan saya tidak bisa terjebak pada tahap ini; kami harus terus bekerja."

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Ia menegaskan, "Ini adalah salah satu ciri kepribadian saya. Terus bekerja, terus memberikan yang terbaik yang saya miliki, dan terus belajar, inilah prinsip-prinsip yang saya pegang teguh."

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Pemain asal Uruguay itu melakukan penilaian kritis terhadap penampilannya, meskipun ia berhasil merebut cinta para pendukung Anfield, sembari mengakui bahwa masih ada ruang besar baginya untuk membaik dan berkembang.

Dari sisi sepak bola, Araujo menemukan dirinya berada di lingkungan yang menonjolkan kelebihannya; karena gaya permainan tim bertumpu pada kekuatan fisik dan permainan langsung, dengan lebih sedikit keputusan dan lebih banyak duel satu lawan satu.

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Dengan tampil utamanya di posisi bek kanan, posisi yang tidak asing baginya, Araujo memberikan kepada pelatih Andoni Iraola persis apa yang ia butuhkan.

Di sepak bola Inggris, ia kini mampu memanfaatkan daya dorong dan keunggulan kekuatan fisiknya, tanpa terikat pada tingkat yang sama dengan tuntutan sepak bola yang berbasis penempatan posisi dan penguasaan bola.

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Bagi seorang pemain yang menikmati tugas-tugas bertahan, ia tampil dengan level yang mencolok dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Ia juga menonjolkan sisi yang dikenal dari kemampuannya, yaitu mencetak gol, karena ia telah mencetak dua gol sejauh ini, keduanya di Liga Champions, melawan LASK dan Villarreal.

Araujo juga memainkan peran penting di sisi serang Liverpool, dan ia, misalnya, memberikan umpan yang mendahului umpan kunci untuk gol Florian Wirtz melawan Crystal Palace.

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Pemain pinjaman dari Barcelona itu menempatkan tujuan kolektif sebagai prioritas utamanya, di atas segala penghargaan atau apresiasi individu.

Setelah meraih penghargaan Standard Chartered untuk pemain terbaik bulan Oktober, Araujo menjelaskan bahwa penghargaan individu berada di urutan kedua baginya, seraya berkata, "Kelaparan dan ambisi saya terletak pada memenangkan gelar."

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Ia menutup dengan berkata, "Kami memiliki tim yang hebat, dan melihat posisi Liverpool serta besarnya klub ini, ia harus bersaing untuk setiap gelar musim ini."