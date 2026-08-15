Sejumlah laporan media mengungkap arah kebijakan baru di dalam manajemen klub Al Nassr, yang bisa membuka pintu bagi perubahan penting dalam skuad tim pada periode mendatang, di tengah keinginan "Al Alami" untuk memperkuat barisannya dengan pemain-pemain asing yang mampu membuat perbedaan.

Menurut apa yang disampaikan jurnalis Ali Al Anzi, yang dekat dengan klub Al Nassr, terdapat kecenderungan untuk mengalihkan duet Inigo Martinez dan Bento ke daftar elite, sebagai langkah awal untuk melakukan perubahan pada daftar pemain asing pada periode saat ini.

Baca juga: "Hentikan Rumor", Malcom Meledak di Hadapan Media!

Langkah ini datang dalam kerangka rencana yang bertujuan menata ulang skuad Al Nassr, di mana manajemen cenderung merekrut dua pemain asing baru sebagai pengganti duet Martinez dan Bento, sehingga memberi tim pilihan tambahan di posisi-posisi yang perlu diperkuat.

Jika arah kebijakan ini dijalankan, Al Nassr akan mengalami perubahan mencolok pada daftar pemain asingnya, terlebih karena para pemain baru itu dituntut untuk memberi tambahan kekuatan secara langsung kepada tim, di tengah ambisi besar yang dipasang klub pada musim ini dan persaingan di berbagai ajang.

Gambaran akhirnya masih bergantung pada apa yang akan dihasilkan oleh langkah-langkah manajemen Al Nassr pada periode mendatang, di tengah penantian para suporter untuk mengetahui identitas para pemain baru serta nasib Martinez dan Bento, pada saat manajemen berupaya mencapai komposisi terbaik yang memungkinkan sebelum penutupan bursa transfer.