Sebelum semua perhatian tertuju pada laga yang dinanti antara timnas Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di final Piala Teluk, pertemuan-pertemuan sebelumnya antara kedua tim hadir sebagai salah satu kisah terpenting menjelang bentrokan ini, setelah keduanya saling berhadapan dalam 39 pertandingan di berbagai turnamen dan kesempatan, dalam sejarah panjang yang menyaksikan keunggulan jelas Arab Saudi serta persaingan yang tak lepas dari kejutan.

Angka-angka keseluruhan menunjukkan keunggulan timnas Arab Saudi, yang meraih 23 kemenangan berbanding 7 kemenangan Uni Emirat Arab, sementara 9 pertemuan berakhir imbang, sehingga catatan ini mengungkap keunggulan historis Arab Saudi sebelum pertandingan yang akan menentukan juara Piala Teluk 27.

Awal milik Arab Saudi: Al-Akhdar menegaskan dominasinya

Pertemuan kedua tim di Piala Teluk dimulai dengan kuat dari pihak Arab Saudi, setelah Al-Akhdar meraih kemenangan atas Uni Emirat Arab dengan skor 4-0 pada edisi 1972, sebelum mengulang keunggulannya pada edisi-edisi berikutnya, dengan kemenangan 2-0 pada 1974, lalu dengan skor yang sama pada 1976.

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Keunggulan Arab Saudi berlanjut di Piala Teluk pada tahun-tahun berikutnya, saat Al-Akhdar menang 2-1 atas Uni Emirat Arab pada edisi 1979, sebelum Uni Emirat Arab berhasil meraih kemenangan pertamanya atas Arab Saudi di turnamen tersebut pada 1982 dengan satu gol tanpa balas, sementara pertemuan Piala Teluk 7 pada 1984 berakhir imbang tanpa gol.

Pertemuan kedua tim tidak terbatas pada Piala Teluk, karena keduanya juga bertemu di kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, Pesta Olahraga Arab, dan pertandingan persahabatan, yang menjadikan hubungan sepak bola di antara keduanya sebagai salah satu pertemuan yang paling sering terjadi di level sepak bola Teluk.

Uni Emirat Arab tahu jalan menuju kemenangan

Meski Arab Saudi unggul dalam sejarah pertemuan, Uni Emirat Arab berhasil meraih kemenangan-kemenangan penting pada beberapa periode, dan yang paling menonjol adalah kemenangan 2-0 di Piala Teluk 8 pada 1986, lalu kemenangan 1-0 di Piala Teluk 11 pada 1992.

Uni Emirat Arab juga mengungguli Arab Saudi 2-0 di Piala Teluk 16 pada 2003, dan meraih kemenangan 1-0 di Piala Teluk 18 pada 2007, sebelum kemenangan Uni Emirat Arab berulang dengan skor 2-1 di kualifikasi Piala Dunia pada 2017, lalu pada pertandingan persahabatan yang mempertemukan keduanya pada 2019.

Hasil-hasil ini mengungkap bahwa sejarah memberi Arab Saudi keunggulan secara angka, tetapi pada saat yang sama menegaskan bahwa Uni Emirat Arab mampu menjatuhkan Al-Akhdar ketika berhasil memaksakan gaya mainnya, sehingga menjadikan angka-angka terdahulu sebagai faktor penting dalam membaca final ini, namun bukan jaminan atas apa yang akan terjadi di dalam lapangan.

Hasil-hasil yang membentuk memori pertemuan

Sejarah kedua tim menyaksikan banyak hasil mencolok yang tetap melekat dalam ingatan para suporter, di antaranya kemenangan besar Arab Saudi 5-1 pada pertandingan persahabatan yang digelar pada 2000, selain kemenangan beruntun Al-Akhdar di kualifikasi Piala Dunia pada 2008 dan 2009, ketika menang 2-1 lalu 3-2 atas Uni Emirat Arab.

Pada Piala Teluk 19 tahun 2009, timnas Arab Saudi kembali meraih kemenangan baru atas Uni Emirat Arab dengan tiga gol tanpa balas, dalam salah satu hasil paling menonjol yang menegaskan keunggulan Al-Akhdar dalam pertemuan Teluk antara kedua tim.

Sebaliknya, tahun-tahun terakhir menyaksikan pertemuan yang lebih ketat, karena pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada 2016 berakhir imbang 1-1, sebelum Al-Akhdar menang 3-0 di laga leg kedua, sementara pertemuan Teluk terakhir yang tercatat dalam rekam jejak kedua tim berakhir imbang tanpa gol di Piala Arab pada 2021.

Final menghapus perhitungan masa lalu

Meski timnas Arab Saudi memasuki final dengan keunggulan historis atas Uni Emirat Arab dalam jumlah kemenangan, karakter pertandingan yang dinanti menjadikan semua angka ini sekadar latar belakang dari bentrokan ini, karena pertandingan-pertandingan final tidak terlalu mengakui apa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, melainkan apa yang ditampilkan setiap tim selama 90 menit.

Arab Saudi akan berupaya melengkapi keunggulan historisnya atas Uni Emirat Arab dan menambahkan gelar baru ke lemari trofinya, sementara timnas Uni Emirat Arab memasuki pertandingan dengan menyadari bahwa kemenangan di final akan menjadi peluang ideal untuk membalikkan sebagian dari persamaan historis dan menuliskan kemenangan baru dalam salah satu pertemuan terpentingnya melawan Al-Akhdar.

Di antara sejarah panjang yang dimulai sejak era tujuh puluhan abad lalu, banyak kemenangan Arab Saudi, serta jawaban-jawaban Uni Emirat Arab pada berbagai kesempatan, kedua tim tiba pada babak baru di final Piala Teluk 27, di mana segala yang telah berlalu tidak bernilai kecuali sejauh ia memberi salah satu pihak kepercayaan diri sebelum peluit awal.

Pada akhirnya, pertemuan mendatang tetap menjadi babak baru dalam kisah yang telah berusia lebih dari lima dekade. Arab Saudi memiliki keunggulan dalam rekam jejak pertemuan, dan Uni Emirat Arab memiliki kenangan kemenangan di laga-laga besar, tetapi kali ini piala akan menjadi milik tim yang berhasil menangani detail-detail final dengan lebih baik.