Arab Saudi mundur dari permata stadion Piala Dunia 2034

Dua sumber yang mengetahui situasi mengungkapkan kepada kantor berita "Reuters", pada hari Minggu ini, bahwa Arab Saudi menarik diri dari rencana membangun salah satu stadion paling ambisiusnya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, menyusul berbagai penundaan serta pengurangan skala proyek masa depan yang menampung stadion tersebut.

Stadion Neom digambarkan sebagai stadion yang menggantung di dalam "The Line", sebuah proyek dari kaca dan baja yang membentang sepanjang 160 kilometer, dan menjadi bagian dari proyek pengembangan yang lebih luas yang dikenal dengan nama Neom.

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Proyek Neom diluncurkan sekitar sepuluh tahun lalu, sebagai pilar utama dalam Visi 2030 yang dicanangkan Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman.

Piala Dunia 2034 merupakan ajang yang sangat penting bagi Arab Saudi, yang telah menggelontorkan investasi besar-besaran ke sektor olahraga melalui Dana Investasi Publik, sebagai bagian dari Visi 2030.

Edisi ini akan menjadi edisi pertama Piala Dunia dengan sistemnya yang diperluas, diikuti oleh 48 tim nasional, yang digelar di satu negara. Kerajaan tengah membangun atau merenovasi 15 stadion yang tersebar di 5 kota, selain puluhan fasilitas latihan.

Kesulitan Pelaksanaan

Platform "MEED Projects", dalam data yang dikirimkan kepada "Reuters", memperkirakan nilai keseluruhan proyek-proyek ini mencapai sekitar 22,7 miliar dolar. Data platform tersebut menunjukkan bahwa biaya stadion gantung Neom diperkirakan akan mencapai 2,5 miliar dolar, dan kapasitas yang diharapkan mencapai sekitar 46 ribu penonton.

Tidak ada tanggal pasti untuk penyelesaian pembangunan stadion, menurut data yang menunjukkan bahwa stadion dan fasilitas lainnya berada pada tahap pengembangan yang beragam, dan diperkirakan akan selesai antara tahun 2026 dan 2033.

Sumber ketiga menjelaskan bahwa sebaran geografis stadion-stadion itu menambah kesulitan pelaksanaan proyek, seraya menyebutkan bahwa persoalan ini bisa menjadi semakin rumit, akibat penundaan atau pengurangan sejumlah proyek yang sedianya akan menampung stadion, seperti "The Line" dan "The New Murabba" di Riyadh.

Sebelumnya, "Reuters" telah menyebutkan bahwa Dana Investasi Publik Arab Saudi mengalihkan fokusnya dari proyek-proyek raksasa yang mahal ke investasi dengan imbal hasil finansial yang lebih cepat, sebuah strategi yang kemudian ditegaskan oleh para pejabat Arab Saudi.

Sebaliknya, Stadion Aramco, di kota Khobar di wilayah Timur, dijadwalkan selesai pada akhir tahun ini, dan akan menjadi tuan rumah pertandingan pertama pada Januari mendatang, dengan penjualan tiketnya yang sudah dimulai. Sumber keempat menegaskan kepada "Reuters" bahwa pengerjaan stadion-stadion lain yang telah direncanakan terus berjalan.



