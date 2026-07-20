Arab Saudi atau Turki?.. De Bruyne akan segera hengkang dari Napoli

Sebuah laporan media menyebutkan bahwa bintang Belgia Kevin De Bruyne dan klubnya, Napoli, siap berpisah setelah hanya satu tahun, di mana para perantara telah ditugaskan untuk mencari klub baru bagi sang pemain di Turki atau Arab Saudi.

De Bruyne semula diperkirakan akan pindah ke negara-negara tersebut untuk mengakhiri karier sepak bolanya, setelah Manchester City memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya pada musim panas lalu.

De Bruyne memilih bergabung dengan Napoli juga karena alasan gaya hidup, namun ia mengalami pengalaman yang mengecewakan, terutama akibat cedera serius yang membuatnya absen dari lapangan selama beberapa bulan.

Setelah kembali, pemain internasional Belgia itu menunjukkan ketidaknyamanannya terhadap gaya permainan defensif yang diterapkan oleh Antonio Conte, dan kedatangan pelatih baru Massimiliano Allegri—yang dikenal lebih mengutamakan pendekatan defensif—juga tidak memberikan sinyal positif bagi masa depannya.

Surat kabar Prancis “L’Équipe” hari ini menegaskan bahwa De Bruyne, yang genap berusia 35 tahun bulan lalu, kini siap untuk menjalani tahap terakhir dalam kariernya, sambil menyebutkan bahwa ia telah menugaskan agen untuk mencari klub baru baginya.

Kontrak De Bruyne dengan Napoli berlaku hingga Juni 2027, dengan klub memiliki opsi perpanjangan untuk satu musim tambahan.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Galatasaray sebelumnya telah menunjukkan minat untuk merekrut pemain tersebut, serta menegaskan adanya minat dari klub-klub Liga Turki dan Liga Roshen.

Karena De Bruyne bergabung dengan Napoli sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir, kemungkinan besar klub Italia tersebut akan mengizinkannya hengkang dengan biaya simbolis, demi mengurangi beban gajinya yang tinggi.