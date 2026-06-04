Aplikasi terbaik untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 di ponsel Anda

Piala Dunia FIFA 2026 tinggal tepat satu minggu lagi akan digelar di Amerika Utara, dengan skala yang diperluas menjadi 48 tim dan 104 pertandingan yang disiarkan langsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Karena turnamen ini diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, puluhan pertandingan unggulan akan dimulai pada jam kerja siang hari.

Jika Anda berencana menonton pertandingan di sela-sela rapat, saat istirahat makan siang, atau streaming saat perjalanan pulang kerja, memiliki pengaturan seluler yang sempurna di perangkat iOS atau Android Anda sangatlah penting.

GOAL merangkum aplikasi seluler terbaik untuk menonton aksi secara langsung, merekam cuplikan terbaik secara instan, dan mengelola prediksi turnamen Anda saat dalam perjalanan.









Aplikasi Unggulan: Aplikasi Seluler Terbaik untuk Streaming Langsung

1. Fubo : Layanan All-in-One Terbaik

Platform: iOS, Android

Cocok untuk: Liputan lengkap dalam bahasa Inggris dan Spanyol tanpa kompromi.

Alasan mengapa aplikasi ini menjadi pemenang: Fubo menyatukan keempat penyiar turnamen penting AS ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) di bawah satu atap digital. Aplikasi selulernya sangat halus dan dioptimalkan untuk penyiaran olahraga dengan kecepatan bingkai tinggi. Yang lebih penting lagi, Fubo menyertakan DVR Cloud Tanpa Batas dalam paket Anda. Jika pertandingan penting dimulai saat Anda sedang jauh dari layar, Anda dapat mengetuk "Rekam" langsung dari ponsel Anda dan menonton tayangan ulangnya secara lengkap tanpa spoiler dalam perjalanan pulang.

2. Sling TV : Pilihan Terbaik untuk Pengguna Cord-Cutter dengan Anggaran Terbatas

Platform: iOS, Android

Cocok untuk: Harga yang ramah dompet dan fleksibilitas jangka pendek yang unik.

Mengapa ini pilihan terbaik: Sling TV tetap menjadi raja tak terbantahkan dalam streaming TV langsung yang dapat disesuaikan dan terjangkau. Untuk menonton Piala Dunia, pengguna dapat memilih Sling Blue ($45,99–$46/bulan dasar) untuk langsung mendapatkan akses ke FS1 dan afiliasi jaringan lokal FOX di pasar utama yang ditentukan. Lebih baik lagi, jika Anda tidak ingin membayar untuk sebulan penuh, Sling telah meluncurkan Paket Jangka Pendek yang sangat fleksibel, yaitu 1 Hari ($4,99) , 3 Hari ($9,99) , dan 7 Hari ($14,99) . Paket ini sangat cocok untuk menonton pertandingan-pertandingan penting di babak penyisihan grup atau babak gugur secara spontan tanpa komitmen jangka panjang.

3. FOX One & Aplikasi FOX Sports: Pusat Bahasa Inggris Langsung

Platform: iOS, Android

Paling Cocok Untuk: Siaran langsung berbahasa Inggris dan tampilan statistik modern.

Alasan mengapa ini unggul: Sebagai rumah siaran resmi berbahasa Inggris di Amerika, FOX akan menyiarkan langsung seluruh 104 pertandingan. Aplikasi mandiri terbaru mereka, FOX One , berfungsi sebagai portal langsung ke konsumen yang memungkinkan Anda menonton setiap menit pertandingan tanpa perlu login langganan kabel lama. Antarmuka selulernya dioptimalkan dengan sangat baik untuk ponsel cerdas, menyajikan widget data interaktif, konten video vertikal, dan uji coba gratis selama 3 hari untuk menemani Anda melewati akhir pekan pembukaan yang luar biasa.

4. DirecTV Stream : Layanan Premium Tanpa Kabel yang Kuat

Platform: iOS, Android

Cocok untuk: Keandalan streaming kelas atas dan penyimpanan cloud tanpa batas yang didukung data.

Mengapa ini unggul: Jika Anda menginginkan jangkauan luas dan stabilitas TV standar di ponsel tanpa peralatan rumit atau kontrak, aplikasiDirecTV adalah pilihan premium yang tangguh. Paket Hiburan tingkat pemula ($89,99/bulan) mencakup seluruh jaringan lokal afiliasi FOX dan FS1. Antarmuka seluler DirecTV menonjol karena kecepatan berpindah saluran yang sangat cepat dan DVR Cloud Tanpa Batas yang menyimpan rekaman hingga 9 bulan, memastikan perpustakaan Piala Dunia Anda tetap dapat diakses sepenuhnya lama setelah penyerahan trofi final.

5. Peacock : Rumah bagi Para Penggemar Sepak Bola Spanyol

Platform: iOS, Android

Cocok untuk: Komentar Spanyol yang penuh energi dan fitur menonton yang cerdas.

Alasan mengapa ini adalah pemenang: Bagi penggemar yang ingin menikmati turnamen dengan semangat siaran Spanyol yang tak tertandingi, Peacock adalah standar terbaik. Dengan streaming siaran lengkap Telemundo Deportes dan Universo, paket Peacock Premium ($10,99/bulan) memungkinkan Anda menonton setiap pertandingan secara langsung. Aplikasi ini dilengkapi dengan alat "Catch-Up Fast Forward" yang brilian dan dirancang khusus untuk pengguna seluler; jika Anda menonton pertandingan terlambat, aplikasi ini secara otomatis membuat klip singkat berdurasi 5 menit yang berisi semua gol dan kartu merah sebelumnya sebelum mengalihkan Anda ke siaran langsung dengan mulus.

Aplikasi & Pendamping Gratis Terbaik

6. Aplikasi Resmi Piala Dunia FIFA 2026™

Platform: iOS, Android

Cocok untuk: Pelacakan data real-time, pool fantasi, dan pengelolaan tiket.

Mengapa ini unggul: Dirancang ulang sepenuhnya untuk siklus 2026, ini adalah alat ultimate untuk digunakan bersamaan dengan pengaturan streaming Anda. Meskipun tidak menyiarkan pertandingan 90 menit secara langsung, aplikasi ini melacak skor langsung resmi, peta panas pemain, dan jadwal Festival Penggemar yang disesuaikan di semua 16 kota tuan rumah. Aplikasi ini juga menampung Tantangan Bracket Piala Dunia resmi dan berfungsi sebagai gerbang langsung ke tiket stadion digital Anda.

7. Tubi & YouTube: Cuplikan Singkat Gratis

Platform: iOS, Android

Paling Cocok Untuk: Pengguna dengan anggaran terbatas yang ingin menonton tayangan sesuai permintaan.

Alasan mengapa ini menjadi pemenang: Layanan streaming gratis yang didukung iklan dari FOX, Tubi , memiliki bagian khusus Piala Dunia yang dipenuhi dengan konten studio 24/7, arsip pertandingan bersejarah, dan tayangan ulang pertandingan lengkap sesuai permintaan. Selain itu, YouTube adalah mitra utama untuk turnamen 2026, yang berarti saluran penyiar resmi akan mengunggah rangkuman pertandingan tambahan berdurasi 10 menit secara gratis hanya beberapa menit setelah peluit akhir dibunyikan.

Perbandingan Aplikasi Seluler Piala Dunia 2026

Aplikasi Biaya Bulanan Liputan Pertandingan Langsung Keunggulan Unik di Ponsel Fubo (Pro/Ultra) $73,99 – $83,99 Semua 104 Pertandingan (Bahasa Inggris & Spanyol) DVR Cloud Tanpa Batas & Streaming di 10 Layar Sling TV (Blue) Mulai dari $45,99 FOX & FS1 (Pasar tertentu untuk FOX lokal) Menawarkan tiket masuk jangka pendek 1, 3, dan 7 hari FOX One $5,99 – $7,99 (Perkiraan) Semua 104 Pertandingan (hanya dalam bahasa Inggris) Uji coba gratis 3 hari, overlay data langsung DirecTV Stream Mulai dari $89,99 FOX & FS1 (Telemundo/Universo melalui add-on) Streaming tanpa batas di luar rumah, DVR 9 bulan Peacock (Premium) $10,99 Semua 104 Pertandingan (hanya dalam bahasa Spanyol) Ringkasan otomatis interaktif berdurasi 5 menit Piala Dunia FIFA 2026 Gratis Hanya Skor & Statistik Portal tiket resmi & Perencana Penggemar Tubi Gratis Tayangan Ulang Gratis / Pilih Pertandingan Pembuka 4K Pusat turnamen sesuai permintaan 24/7