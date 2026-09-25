Pewarta olahraga Saudi Khalid Al-Shanif menyampaikan pesan misterius, yang ia sebut ditujukan secara umum kepada para pesepak bola yang tidak mampu menanggung tekanan yang mereka hadapi.

Pesan Al-Shanif ini datang di tengah serangan dan kritik keras yang dialamatkan kepada Abdullah Al-Hamdan, penyerang timnas Saudi, yang mendorong ayahnya untuk membalasnya, serta meminta para pejabat untuk turun tangan melindungi putranya.

Al-Shanif berkata, dalam pernyataan melalui program "Dorina Ghair": "Siapa yang tidak mampu menanggung tekanan tidak usah bermain sepak bola, biar dia bermain ski atau squash saja, karena sepak bola penuh dengan tekanan".

Ia menambahkan: "Para pemain menerima gaji dari 10 hingga 15 juta riyal per tahun, apa yang ditakutkan pemain ini soal kehidupan masa depannya?".

Ia melanjutkan: "Segala sesuatu tersedia, jika kamu tidak bisa menyatu dengan momen yang kamu jalani maka kamu tidak akan menjadi pesepak bola, kamu harus menanggung tekanan, serangan, dan segalanya, karena inilah watak kehidupanmu, dan segala sesuatu ada harganya".

Ia menutup: "Tekanan pada pesepak bola dimulai dari latihan, dari para pelatih, para pemain, dan suporter di klub maupun timnas, cedera, masalah di rumah dan di lapangan, ini bukan perkataan yang khusus untuk Abdullah (Al-Hamdan) saja, melainkan untuk semua pesepak bola".

Al-Hamdan tampil kurang mengesankan saat timnas Saudi mengalahkan timnas Kuwait dengan skor 1-0, pada hari Rabu, di Stadion Al-Inma, dalam laga pertama fase grup ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Saudi bersiap menghadapi timnas Oman, hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inma, dalam laga kedua fase grup ajang Khaleeji 27.

Saudi membutuhkan kemenangan dengan hasil apa pun, untuk memastikan lolos ke babak semifinal turnamen Teluk tersebut, terlepas dari hasil pertandingannya melawan Irak pada laga ketiga, hari Selasa mendatang.