Nama pemain Palestina Wessam Abou Ali kembali menjadi sorotan, setelah beredar kabar mengenai kemungkinan kepulangannya ke skuad Al Ahly pada bursa transfer musim dingin mendatang, di tengah pertanyaan para suporter Benteng Merah tentang sejauh mana kebenaran kabar tersebut.

Pengamat sepak bola Ahmed Shobier, mantan kiper Al Ahly dan timnas Mesir, mengakhiri perdebatan seputar kepulangan sang penyerang Palestina itu, dengan menegaskan melalui akunnya di platform "X" bahwa saat ini tidak ada peluang bagi dirinya untuk kembali ke Benteng Merah di bawah kepemimpinan pelatih asal Maroko Hossein Ammouta.

Shobier mengatakan: "Saya bersumpah sepuluh kali, bahkan sejuta kali, bahwa transfer terbesar Al Ahly dalam beberapa tahun terakhir dari pemain asing adalah Wessam Abou Ali, meski ia bermain dalam waktu yang sangat singkat."

Ia menambahkan: "Wessam Abou Ali tampil luar biasa di Piala Dunia Antarklub, tampil luar biasa di turnamen Afrika, tampil luar biasa di Piala Super, tampil luar biasa di Piala Mesir, dan tampil luar biasa di liga serta menjadi top skor liga."

Shobier menutup pernyataannya dengan berkata: "Karena itu, ketika namanya ramai disebut dan dikatakan ada kemungkinan ia kembali ke klub Al Ahly, saya katakan kepada mereka, kalau ada peluang untuk membawanya kembali, jangan sampai terlambat, tetapi memang tidak ada peluang baginya untuk kembali."







