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Penalti yang didapat Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, saat menghadapi Celta Vigo memicu polemik perwasitan.

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Dalam laga yang dimainkan di Stadion Santiago Bernabeu, Mbappe dipegang oleh bek Javi Rodriguez saat mencoba melepaskan tembakan, dalam momen yang mengganggu keseimbangannya. Wasit pun menunjuk titik penalti, keputusan yang kemudian dikonfirmasi oleh ruang VAR.

Akun "Archivo VAR

" yang khusus menganalisis kasus-kasus perwasitan mengulas momen tersebut dan memberikan penilaiannya mengenai layak tidaknya Real Madrid mendapatkan penalti. Akun itu menegaskan bahwa intervensi Javi Rodriguez terhadap Mbappe memang harus diganjar pelanggaran di dalam kotak penalti, meski aksi memegang tersebut tidak terlihat terlalu mencolok.

Akun tersebut menjelaskan bahwa bek Celta Vigo itu memegang pergelangan tangan penyerang asal Prancis tersebut, sehingga membuatnya kehilangan keseimbangan tepat saat ia bersiap menembak bola. Menurutnya, intervensi itu berpengaruh langsung terhadap kemampuan Mbappe untuk menuntaskan upayanya dan menghalanginya menembak secara normal, sehingga keputusan memberikan penalti sudah benar dari sisi perwasitan.

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Meski pegangan itu tidak kuat atau berlebihan secara mencolok, penilaian perwasitan menganggap bahwa pengaruhnya terhadap gerakan pemain adalah faktor penentu adanya pelanggaran, bukan sekadar seberapa jelas kontak yang terjadi.

Penalti tersebut memberi Real Madrid peluang emas untuk bangkit dalam laga, dengan Mbappe maju sebagai eksekutor demi harapan menyamakan skor dan menyelamatkan timnya dari hasil buruk melawan Celta Vigo. Namun, bintang asal Prancis itu mengejutkan semua orang dengan tendangan yang sangat buruk. Bola melambung jauh di atas mistar hingga ke tribune penonton, dan Real Madrid pun menyia-nyiakan peluang berharga dalam salah satu momen paling menonjol di pertandingan tersebut.

Cara eksekusi penalti itu memicu kekecewaan di Stadion Santiago Bernabeu. Siulan cemoohan bergema dari para suporter di tengah penampilan lesu Real Madrid, yang tak mampu memaksakan ritme serangannya atas lawan. Sang lawan justru memanfaatkan ruang yang ada dan beberapa kali mengancam gawang tuan rumah, hingga Real Madrid tertinggal satu gol saat babak pertama berakhir.