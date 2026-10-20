Apakah wasit membantu Barcelona? Pellegrini buka suara dengan pernyataan mengejutkan

Manuel Pellegrini, pelatih Real Betis, menolak untuk meragukan integritas wasit, atau menuduh mereka sengaja membantu satu tim dengan mengorbankan tim lain, menjelang laga menghadapi Feyenoord dari Belanda di Liga Champions Eropa, meski terdapat kontroversi wasit yang mengiringi kekalahan timnya dari Barcelona dengan skor 2-5 di Liga Spanyol.

Pellegrini mengatakan, dalam konferensi pers jelang laga, bahwa para wasit tidak dengan sengaja memengaruhi hasil pertandingan, seraya menegaskan keyakinannya terhadap integritas mereka, meski ia mengakui ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dalam sistem perwasitan.

Pelatih Betis itu menambahkan: "Saya tidak berpikir para wasit memiliki niat apa pun untuk membantu satu tim dengan mengorbankan tim lain. Saya tidak meragukan integritas para wasit. Ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, tetapi saya tidak berpikir ada kesengajaan yang direncanakan, dan tidak ada niat buruk sama sekali."

Pernyataan pelatih asal Chili itu muncul setelah laga melawan Barcelona baru-baru ini memicu kemarahan di tubuh Betis, akibat dianulirnya gol Giovani Lo Celso di babak pertama, yang seharusnya memberi tim itu hasil imbang 2-2, selain pengusiran Facundo Bernal pada menit ke-54.

Fornals menolak sibuk dengan urusan wasit

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Di sisi lain, Pablo Fornals, gelandang Real Betis, lebih memilih untuk melewatkan kontroversi wasit dan berfokus pada laga Eropa yang dinanti, seraya menegaskan bahwa tekanan pertandingan beruntun tidak memberi tim kesempatan panjang untuk berhenti pada apa yang terjadi di laga sebelumnya.

Fornals mengatakan bahwa tim tidak bisa berhenti pada kontroversi, entah kondisi mental para pemain sedang baik atau tidak, seraya menjelaskan bahwa menjalani pertandingan setiap 3 hari memaksa mereka untuk cepat melupakan hasil dan berfokus pada tantangan berikutnya.

Gelandang asal Spanyol itu menyebutkan bahwa Betis bersiap menjalani pertandingan keempat secara beruntun di kandangnya, dengan harapan menampilkan penampilan kuat di hadapan para suporternya dan menebus kekalahan terakhir, yang menyaksikan beberapa periode di mana tim bersaing dengan kuat melawan Barcelona.

Fornals menahan diri untuk memberi penilaian terhadap keputusan-keputusan wasit dalam pertandingan itu, seraya menegaskan bahwa wasit, bekerja sama dengan teknologi video asisten (VAR), yang bertugas mengambil keputusan akhir, dan bahwa kontroversi mengenainya tidak akan mengubah apa yang telah terjadi.

Ia menambahkan bahwa fokus tim tertuju pada laga Liga Champions Eropa, di tengah upaya setiap pihak untuk meraih keunggulan selama pertandingan, sementara tanggung jawab menentukan situasi yang layak ditinjau dengan teknologi video tetap menjadi wewenang para wasit.

Real Betis memasuki laga Eropa ini dengan moral yang berusaha ia pulihkan setelah kekalahan dari Barcelona, tetapi ia memiliki awal yang kuat di kompetisi tersebut, setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Lille dari Prancis dengan skor 3-2, dan Porto dari Portugal dengan skor yang sama, sehingga mengumpulkan 6 poin dari dua laga pertama di fase liga.