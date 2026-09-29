Apakah Vinicius Diganti? Tuduhan Serius Membayangi Bintang Real Madrid di Brasil

Apakah yang bermain dengan seragam Real Madrid itu bukan Vinicius Junior? Sebuah pertanyaan gila menyapu platform media sosial di Brasil dan berubah menjadi teori konspirasi yang mengerikan, yang mengklaim bahwa bintang Brasil itu menghilang dalam kondisi misterius dan digantikan oleh sosok yang mirip dengannya demi memenuhi kontrak-kontrak iklan, di tengah keheningan dan pengabaian total dari sang pemain, orang-orang terdekatnya, serta klubnya.

Tato Paha Memantik Percikan

Percikan pertama dari kisah absurd ini bermula pada September 2026 dari forum-forum Brasil dan akun-akun di aplikasi TikTok, setelah sejumlah pengguna memperhatikan adanya perbedaan fisik yang muncul pada sang pemain.

Para penyebar teori ini berargumen bahwa Vinicius yang tampil di kamp latihan timnas Brasil selama pertandingan melawan Australia tidak memiliki tato paha yang sama dengan tato milik Vinicius pemain Real Madrid, dengan menganggap bahwa perubahan estetika yang terjadi pada wajahnya adalah bukti bahwa ia bukan orang yang sama.









Dari CIA hingga Invasi yang Merayap

Teori ini tidak berhenti pada batas kemiripan dan tato, melainkan berkembang menjadi skenario yang lebih gila lagi, di mana sebuah akun terkenal di situs "X" bernama @BlackBondPtv mengklaim bahwa ada teori yang menyatakan Badan Intelijen Pusat Amerika (CIA), keluarga Rothschild, dan para elite penguasa telah membunuh Vinicius dan menggantikannya setelah Piala Dunia.

Bahkan sebagian orang pergi lebih jauh dari itu dan mengaitkan perubahan fisik sang pemain dengan apa yang mereka sebut "invasi alien yang merayap" yang diduga terjadi selama Piala Dunia untuk menculik Vinicius dan Neymar, menurut yang disebutkan surat kabar Spanyol "Marca".

Sebuah potongan video seorang wanita bernama Fu Bahiana tersebar luas di seluruh dunia, di dalamnya ia berkata: "Saya harus memberi tahu kalian bahwa saya kembali bermimpi tentang makhluk-makhluk asing yang menyerbu stadion sepak bola di Miami, dan saya melihat dengan jelas bagaimana mereka menculik para pemain di atas kapal pertama yang tiba. Saya berada di dalam kapal itu, dan ketika saya naik, kapal induk tiba dan menculik ribuan orang dari stadion. Saya melihat jeritan, tangisan, dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya."









Pengabaian Total dari Madrid

Meski kisah-kisah tak bermakna ini menyebar luas, orang-orang terdekat sang pemain dan klub Real Madrid sendiri sepenuhnya mengabaikan "berita bohong" ini, dan menganggapnya sekadar omong kosong digital yang bahkan tidak layak untuk direspons, di saat teori-teori ini terus menuai jutaan penonton di internet.







