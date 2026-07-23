Apakah Real Madrid Penyebabnya? Olise Bersiap Tinggalkan Rumahnya di Munich

Bintang Bayern Munich asal Prancis, Michael Olise, menjadi sorotan berita dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah penampilan gemilangnya bersama Les Bleus di Piala Dunia 2026, di samping keinginan Real Madrid untuk merekrutnya.

Sejumlah laporan media mengungkapkan bahwa Real Madrid ingin merekrut Olise ke markas Santiago Bernabeu, untuk membentuk duet serang yang menawan dengan rekan senegaranya, Kylian Mbappe, setelah penampilan cemerlang keduanya bersama Les Bleus di Piala Dunia.

Namun di sisi lain, Bayern Munich menolak untuk melepas pemain berusia 24 tahun itu, dan menganggapnya sebagai sosok yang tak tersentuh dalam proyek klub Bavaria tersebut.

Dalam perkembangan terbaru, surat kabar Jerman "Bild" menyebutkan bahwa Olise akan meninggalkan rumahnya di kawasan Grunwald pada akhir Agustus mendatang.

Olise memiliki sebuah rumah mewah yang mencakup banyak ruangan, di antaranya pusat kebugaran, ruang bioskop, dan area rekreasi yang dilengkapi sauna, jacuzzi, serta kolam renang luar ruangan.

Pemain Prancis itu telah tinggal di rumah tersebut selama dua tahun, dan lokasinya berjarak kurang dari 10 menit berkendara dari pusat latihan Bayern Munich.

Namun tampaknya langkah ini tidak ada kaitannya dengan kemungkinan kepindahan, karena surat kabar Jerman itu menjelaskan bahwa pemilik rumah, mantan pemain Bayern Munich, Jerome Boateng, ingin menjual properti yang ia beli seharga 7,4 juta euro pada 2016.

Boateng menerima sejumlah tawaran untuk membeli rumah yang bernilai 11,5 juta euro tersebut, sehingga Olise harus mencari rumah baru dalam beberapa pekan mendatang.