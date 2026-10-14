Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Raphinha (C)Getty Images
Diterjemahkan oleh

Apakah Raphinha bisa tampil di laga Paris dan El Clasico?

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
Barcelona vs Real Madrid
Real Madrid
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Champions League
Raphinha
Spanyol
Prancis
Brasil

Kabar yang melegakan

Ketidakpastian masih menyelimuti waktu kembalinya Raphinha, bintang Brasil milik Barcelona, ke lapangan setelah absen dalam dua pertandingan terakhir tim Catalan akibat mengalami keluhan pada otot paha yang ia derita selama jeda internasional bersama timnas negaranya.

Menurut situs "Tribuna", Barcelona menargetkan Raphinha bisa kembali tampil saat menghadapi Paris Saint-Germain, apabila proses pemulihannya berjalan sesuai rencana yang telah disusun. Namun, keikutsertaannya melawan Real Betis tampaknya tidak mungkin terjadi.

Barcelona bersiap menjalani rangkaian laga penting dalam beberapa hari mendatang, dimulai dengan bertandang ke Real Betis pada Sabtu, 17 Oktober, sebelum terbang ke Prancis untuk menghadapi Paris Saint-Germain pada Selasa, 20 Oktober, dalam ajang Liga Champions.

Setelah itu, Barcelona dijadwalkan menjamu rival mereka Real Madrid pada Minggu, 25 Oktober, dalam El Clasico pertama antara kedua tim pada musim 2026-2027. Hal ini membuat hari-hari mendatang menjadi sangat menentukan bagi kesiapan Raphinha untuk tampil di laga puncak yang dinanti-nanti tersebut.

Tim kepelatihan yang dipimpin Hansi Flick berharap Raphinha dapat memulihkan kondisi fisiknya sebelum laga Eropa, sehingga memberinya peluang untuk tampil di El Clasico lima hari berikutnya. Namun, laporan tersebut tidak memastikan secara final kapan ia akan kembali.

Meski tanpa winger Brasil itu, Barcelona tidak terlihat terpengaruh secara nyata dari sisi serangan pada pertandingan terakhir mereka, setelah meraih kemenangan besar atas Galatasaray dengan skor 4-1 di Liga Champions, dengan memanfaatkan beragam opsi serangan yang dimiliki.

Kembalinya Raphinha masih bergantung pada perkembangan kondisi fisiknya dalam beberapa hari mendatang, mengingat keinginan Barcelona untuk tidak terburu-buru menurunkannya sebelum ia benar-benar pulih sepenuhnya, terutama dengan semakin dekatnya laga melawan Real Madrid.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google