Apakah Milan Menuntaskan Langkah Terakhir? Genk Tetapkan Harga El Ouahdi

Pemain internasional Maroko, Zakaria El Ouahdi, masuk dalam radar Milan, setelah klub Italia itu menempatkannya sebagai salah satu kandidat utama untuk memperkuat posisi bek kanan selama bursa transfer musim panas ini.

Menurut jurnalis Italia yang mengkhususkan diri pada pasar transfer, Gianluca Di Marzio, Milan sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek Genk asal Belgia guna menggantikan kepergian Attekami, yang sudah semakin dekat untuk hijrah ke Olympique Lyon.

Nama bek Maroko yang lahir pada 2001 itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan kepindahan ke klub Belanda, Eindhoven, setelah sejumlah laporan menyebutkan keinginan pelatih Peter Bosz untuk merekrutnya pada bursa transfer kali ini.

Genk menaksir nilai pemain Maroko-nya antara 13 hingga 15 juta euro, angka yang dipertahankan klub Belgia itu, dan tampaknya mereka tidak bersedia melepas El Ouahdi.

Meskipun Milan sejauh ini belum mengajukan tawaran resmi apa pun, ketertarikan terhadap sang pemain tampak nyata, dan El Ouahdi bisa menjadi bintang penting kedua Genk yang pindah ke salah satu klub besar Eropa musim panas ini, setelah kepergian talenta Yunani, Konstantinos Karetsas, ke Borussia Dortmund dalam kesepakatan senilai sekitar 35 juta euro.