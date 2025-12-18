Sebuah klise umum dalam sepak bola Inggris mengatakan jika tim Anda berada di puncak klasemen saat Anda menikmati Natal yang spektakuler, Anda memiliki peluang yang cukup bagus untuk mengangkat gelar Premier League di akhir musim. Namun seperti yang kita tahu, ini jauh dari jaminan.

Dalam 11 dari 15 musim terakhir, tim No. 1 pada 25 Desember telah berhasil meraih kesuksesan gelar Premier League. Faktanya, sejak versi baru dari liga utama Inggris diperkenalkan pada tahun 1992, hal ini terjadi hanya dalam 17 dari 33 musim.

Tentu saja, tidak setiap tim dapat mempertahankan cengkeraman mereka pada gelar liga setelah mencapai puncaknya di tengah musim. GOAL menggali sejarah untuk mencari tahu apa yang terjadi pada tim-tim yang memimpin klasemen pada Hari Natal. Apakah mereka berhasil meraih kejayaan atau justru runtuh di akhir musim?

Puncak Klasemen pada Natal vs. Pemenang Gelar sejak 1992/93

Musim Puncak saat Natal Pemenang Gelar 1992/93 Norwich Man Utd 1993/94 Man Utd Man Utd 1994/95 Blackburn Blackburn 1995/96 Newcastle Man Utd 1996/97 Liverpool Man Utd 1997/98 Man Utd Arsenal 1998/99 Aston Villa Man Utd 1999/00 Leeds Man Utd 2000/01 Man Utd Man Utd 2001/02 Newcastle Arsenal 2002/03 Arsenal Man Utd 2003/04 Man Utd Arsenal 2004/05 Chelsea Chelsea 2005/06 Chelsea Chelsea 2006/07 Man Utd Man Utd 2007/08 Arsenal Man Utd 2008/09 Liverpool Man Utd 2009/10 Chelsea Chelsea 2010/11 Man Utd Man Utd 2011/12 Man City Man City 2012/13 Man City Man City 2013/14 Liverpool Man City 2014/15 Chelsea Chelsea 2015/16 Leicester City Leicester City 2016/17 Chelsea Chelsea 2017/18 Man City Man City 2018/19 Liverpool Man City 2019/20 Liverpool Liverpool 2020/21 Liverpool Man City 2021/22 Man City Man City 2022/23 Arsenal Man City 2023/24 Arsenal Man City 2024/25 Liverpool Liverpool

Sejarah menunjukkan bahwa tim yang berada di puncak klasemen pada Hari Natal biasanya melanjutkan untuk memenangkan gelar, tetapi tidak semua tampak bagus jika Anda adalah Liverpool. Hanya lima kali dalam 11 musim terakhir tim yang berada di puncak pada Natal gagal mengangkat trofi Liga Premier, dan itu adalah Liverpool tiga kali.

Berada di puncak liga pada Natal adalah wilayah yang dikenal untuk The Reds, tetapi setiap kali mereka berada di posisi ini, tim Merseyside lebih sering gagal memanfaatkan keuntungan mereka dan memenangkan gelar pada akhir musim.

Pada 2008/09, The Reds hanya kalah dua kali sepanjang musim tetapi tetap finis di belakang juara akhirnya Manchester United. Namun, kehancuran paling terkenal terjadi pada 2014, dengan The Reds kalah 2-0 di Anfield dari Chelsea, sebagian berkat terpeleset ikonik Steven Gerrard, sebelum menyia-nyiakan keunggulan 3-0 untuk bermain imbang 3-3 di Crystal Palace.

Namun keberuntungan Liverpool berubah. Arne Slot dan kawan-kawan berada di posisi teratas selama Natal di musim Liga Premier 2024-25 dan terus memenangkan gelar pada akhir musim.

Manchester City sekali lagi menjadi penjahat dalam dongeng pada musim 2018/19 dan 2020/21, dengan mesin kemenangan Pep Guardiola biasanya unggul atas pasukan Jurgen Klopp dalam beberapa balapan gelar yang menegangkan selama enam kampanye terakhir.

Berbicara tentang Man City, lebih dari setengah dari sembilan gelar Sky Blues datang ketika mereka berada di posisi mengejar pada Natal. Memang, mereka adalah satu-satunya tim dalam sejarah Liga Premier yang memenangkan gelar setelah berada di posisi rendah kedelapan pada 25 Desember.

Pada musim 2020/21, City tertinggal delapan poin dari posisi puncak pada saat Natal, sementara mereka juga yang mengejar pada waktu yang sama musim lalu, memperlihatkan kemampuan mereka yang luar biasa untuk merangkai kemenangan yang tak terhentikan dan membalikkan ketertinggalan.

Beberapa juara akhirnya berhasil bangkit dari defisit poin yang lebih besar. Arsenal tertinggal 13 poin pada 25 Desember 1997 tetapi berhasil bangkit dari belakang untuk memenangkan gelar Liga Premier pertama mereka.

Tim mana lagi yang 'gagal' mempertahankan keunggulan Hari Natal?

Liverpool bukan satu-satunya yang mengalami nasib buruk dalam perebutan gelar pasca-Natal, dengan beberapa tim lain juga gagal mempertahankan posisi puncak mereka di klasemen hingga akhir musim.

Beberapa musim lalu, Arsenal menemukan diri mereka duduk di puncak klasemen Liga Premier menjelang Natal, menikmati keunggulan enam poin atas pemenang akhirnya, Manchester City. Namun, kampanye mereka berantakan di tahap akhir.

Selama musim 2022-23, tim asuhan Mikel Arteta menghabiskan 248 hari memimpin tabel liga, menetapkan rekor baru untuk periode terlama di puncak tanpa akhirnya memenangkan gelar dalam sejarah kasta tertinggi Inggris. Pada 8 April, The Gunners memegang keunggulan lima poin, dengan jumlah pertandingan yang sama dengan pesaing terdekat mereka. Namun, pada akhir Mei, mereka menyerahkan mahkota kepada Manchester City, gagal dalam usaha mereka meraih kejayaan.

Pada musim perdana Premiership 1992/93, Norwich memulai dengan sangat baik, mengalahkan hampir semua tim menjelang Natal. Mereka menghabiskan 129 hari di puncak klasemen dan memimpin hingga 19 Maret. Namun, rentetan kekalahan di paruh kedua musim membuat Norwich finis ketiga, dengan selisih gol negatif.

Tim Newcastle 1995/96 telah menjadi semacam kenangan berharga. Sebuah tim yang sangat berbakat, dijuluki Para Penghibur karena gaya bermain flamboyan mereka, dipimpin oleh Kevin Keegan, mengalami kekalahan yang menghancurkan dari Liverpool, 4-3, dan tidak pernah benar-benar pulih.

Menyelesaikan posisi kedua di belakang Manchester United, ujaran Keegan ‘Saya akan sangat senang’ menjadi salah satu momen paling berkesan dalam sejarah liga. Sayangnya bagi Keegan, mereka tidak mampu memenangkan gelar.

Tim mana yang memenangkan Premier League setelah memuncaki klasemen di Natal?

Selain Man City dan Liverpool, Leicester City (2015-16) dan Chelsea (2014-15) adalah dua tim yang memuncaki klasemen pada hari Natal yang memanfaatkan keunggulan mereka dan berhasil meraih gelar pada musim panas berikutnya dalam beberapa tahun terakhir.

Chelsea memenangkan gelar pertama mereka dalam lima tahun ketika mereka mengangkat trofi pada 2015, menyelesaikan di atas Man City dengan selisih delapan poin di bawah asuhan Jose Mourinho.

Kampanye 2015/16 adalah tentang Leicester City dan gelar Premier League pertama mereka yang menakjubkan. Claudio Ranieri memimpin timnya ke puncak klasemen saat Natal, tetapi tidak ada yang membayangkan bahwa pelatih asal Italia tersebut akan berhasil membawa The Foxes untuk meraih gelar juara dengan nyaman dengan dua pertandingan tersisa dan menyelesaikan 10 poin di atas Arsenal yang menempati posisi kedua pada akhir musim.

Selama kampanye 2016/17, Antonio Conte mengambil alih tim Chelsea yang baru saja finis di posisi ke-10 di bawah Jose Mourinho dan manajer interim Guus Hiddink dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka, merevitalisasi pemain seperti Diego Costa dan membangun pertahanan yang sangat kuat.

Dengan Eden Hazard sebagai pemain andalan mereka, The Blues tampil sangat baik saat bulan Desember tiba sehingga tampaknya mereka memiliki sedikit pesaing gelar sejati, meskipun Spurs membuat serangan akhir untuk mengancam sebuah tantangan sebelum akhirnya memudar.

Liverpool berada di puncak klasemen pada hari Natal di musim 2024/25 setelah kemenangan 6-3 atas Tottenham. Mereka tetap di sana hingga akhir dan berhasil menambah trofi lain ke lemari penghargaan mereka.

