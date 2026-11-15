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Tim nasional Prancis bersiap menghadapi Turki, pada petang ini Minggu, dalam rangka jornada terakhir fase grup Nations League Eropa. Dalam laga ini, Les Bleus berupaya menebus kekalahan mereka dari Italia dengan skor 3-1, pada Kamis lalu.

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Sesi latihan terakhir timnas Prancis pada Sabtu malam di Bordeaux mengungkap sejumlah indikasi terkait pilihan-pilihan pelatih Zinedine Zidane, khususnya di lini belakang, seiring ditunggunya kembalinya penyerang Kylian Mbappe ke dalam susunan pemain inti, setelah ia absen dalam laga melawan Italia akibat merasakan ketidaknyamanan di paha.

Zidane sebelumnya telah membantah - selama konferensi pers jelang laga melawan Turki - adanya ketegangan dalam hubungannya dengan Kylian Mbappe, bintang Real Madrid.

Zidane menegaskan bahwa hubungan di antara keduanya berjalan secara ideal, sekaligus berbicara mengenai situasi pemain itu terkait partisipasinya melawan Turki, dalam laga yang dinanti sebagai bagian dari persaingan jornada terakhir fase grup Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di Stadion Matmut Atlantique di kota Bordeaux, Prancis.

Pelatih asal Prancis itu berkata menanggapi kabar ketegangan hubungannya dengan Mbappe: "Saya tidak memahami hal itu, tetapi ini bukan masalah serius. Hubungan saya dengannya adalah hubungan seorang pelatih dengan pemainnya, dan segala sesuatunya berjalan secara ideal."

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Menurut jaringan "RMC Sport" asal Prancis, Andy Diouf tampil di posisi bek kanan selama sebagian sesi latih tanding taktis, dalam kelompok yang mengenakan rompi kuning, yang juga mencakup Jeremy Jacquet dan Ibrahima Konate di jantung pertahanan, sementara Adrien Truffert memulai sesi bersama kelompok yang sama, sebelum mengakhirinya tanpa rompi kuning.

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Di lini tengah, Warren Zaire-Emery turut bermain bersama Lucas Da Cunha, sementara pilihan antara Eduardo Camavinga dan Rayan Cherki untuk melengkapi trio belum ditentukan, di tengah persaingan di antara keduanya untuk posisi yang tersisa.

Adapun di lini depan, prediksi menunjukkan kemungkinan mengandalkan trio Michael Olise, Kylian Mbappe, dan Bradley Barcola.

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Timnas Prancis diperkirakan akan memulai pertandingan dengan susunan pemain berikut:

Penjaga gawang: Mike Maignan.

Lini pertahanan: Andy Diouf, Jeremy Jacquet, Ibrahima Konate, Adrien Truffert.

Lini tengah: Warren Zaire-Emery, Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga atau Rayan Cherki.

Lini depan: Michael Olise, Kylian Mbappe, Bradley Barcola.

Timnas Prancis sebelumnya telah mengawali perjalanannya di Liga Bangsa-Bangsa Eropa dengan hasil-hasil positif, sebelum mengalami kekalahan tiga gol tanpa balas dari Italia pada jornada lalu, setelah sempat unggul lewat gol Michael Olise.

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Timnas Prancis dan Italia menempati puncak Grup Satu dengan masing-masing mengumpulkan 10 poin, sementara timnas Belgia berada di peringkat ketiga dengan 9 poin, sedangkan timnas Turki berada di dasar klasemen tanpa poin, yang menjadikan jornada terakhir menentukan dalam penentuan tim-tim yang lolos ke babak perempat final.

Perlu dicatat bahwa laga leg pertama antara Prancis dan Turki, yang digelar di kandang tim yang disebut terakhir, berakhir dengan kemenangan Les Bleus satu gol tanpa balas.

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Pelatih Zinedine Zidane berharap dapat mengulangi kemenangan di Stadion Atlantique di Bordeaux, untuk mengakhiri fase grup secara positif dan melampaui dampak kekalahan dari Italia.