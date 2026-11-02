Apakah Mbappe Menipu Wasit? Komite Teknis Akhiri Perdebatan soal Penalti Real Madrid

Krisis wasit baru meledak di Liga Spanyol, setelah akhir pekan yang penuh gejolak diwarnai sejumlah keputusan kontroversial, hingga komite teknis perwasitan memutuskan untuk membuka investigasi mendesak terkait penalti yang diberikan kepada bintang Real Madrid, Kylian Mbappe.

Laga Real Madrid melawan Racing Santander di Stadion El Sardinero menyaksikan momen yang memicu badai perdebatan, ketika wasit Jose Luis Munuera Montero memberikan penalti untuk Mbappe, yang menimbulkan keraguan luas atas keabsahannya.

Insiden itu bukanlah satu-satunya, karena derbi Basque juga menyaksikan momen serupa, ketika wasit Alejandro Hernandez menunjuk titik penalti untuk Athletic Bilbao setelah kontak antara Aramburu dan Nico Williams.

Menghadapi besarnya kontroversi, komite teknis yang berada di bawah Federasi Sepak Bola Spanyol, yang dipimpin oleh Fran Soto, memutuskan untuk menggelar pertemuan penting pada Senin mendatang guna menganalisis kedua insiden tersebut. Komite ini beranggotakan mantan wasit internasional David Fernandez Borbalan, bersama dua pakar Fernando Lopez dan Aitor Gorostegui, serta kepala teknologi asisten wasit video (VAR) Eduardo Prieto Iglesias.

Apakah ada kontak?

Menurut "Mundo Deportivo", komite akan memulai dengan menganalisis momen El Sardinero secara rinci, momen yang diperkirakan akan memicu perpecahan tajam, dan diskusi berkisar pada dua poin utama:

Pertama, apakah kontak dari bek Prati cukup untuk menjatuhkan penyerang Real Madrid? Kedua, apakah wasit VAR Luis Mario Mila seharusnya turun tangan dan memanggil wasit lapangan untuk meninjau situasi tersebut? Menurut protokol yang berlaku, jika ruang VAR menganggap ada kontak meskipun ringan, maka mereka tidak akan turun tangan kecuali ada kesalahan yang jelas dan nyata.

Teknologi Kinexon menuntaskan perdebatan

Adapun insiden kedua di derbi Basque, yang memberikan Athletic Bilbao gol keduanya, telah diberikan oleh wasit Hernandez dan tidak dikoreksi oleh ruang VAR yang di dalamnya terdapat Carlos del Cerro Grande.

Wasit berada sangat dekat dengan lokasi kejadian, dan siaran televisi juga memperlihatkan penggunaan teknologi bola pintar "Kinexon", teknologi yang pertama kali muncul musim ini di La Liga, yang memastikan bahwa pemain Real Sociedad tidak menyentuh bola, sehingga membenarkan tidak dipanggilnya wasit untuk peninjauan.

Gol Getafe dalam timbangan

Peninjauan tidak hanya terbatas pada dua insiden ini saja, tetapi juga akan mencakup gol Getafe yang kontroversial, yang didahului oleh kontak antara Andres Garcia dan Mano Bueno. Pada awalnya wasit Garcia Verdura memberikan pelanggaran berdasarkan permintaan asistennya, tetapi keputusan itu datang setelah serangan Getafe berakhir dengan gol, sehingga VAR turun tangan dan menganggap bahwa tidak ada pelanggaran, dan dengan demikian gol tersebut seharusnya disahkan.

Ketiga momen itu diperkirakan akan dimasukkan ke dalam sesi "waktu peninjauan" yang digelar setiap Selasa, dan pencantumannya bergantung pada sejauh mana momen tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh sistem kecerdasan buatan milik Liga Spanyol.