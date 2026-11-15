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Zinédine Zidane, pelatih timnas Prancis, mengumumkan susunan pemain resmi timnya untuk menghadapi Turki, pada petang hari ini, Minggu.

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Timnas Prancis akan menjamu Turki, hari Minggu ini, dalam laga pekan keenam UEFA Nations League musim 2026/2027.

Timnas Prancis bermain di kandang dengan formasi 4-3-3, di mana

Kylian Mbappe akan bermain di lini serang, didukung oleh Michael Olise dan Bradley Barcola.

Di sisi lain, Turki bermain dengan formasi 3-5-2 dengan kehadiran Arda Guler di lini serang.

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Berikut susunan pemain resmi untuk laga ini:

Prancis: Maignan, Kounde, Jacquet, Konate, Diouf, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Mbappe, dan Barcola.

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Mbappe kembali ke Prancis

Timnas Prancis mendapatkan suntikan moral yang besar dengan kembalinya Kylian Mbappe ke dalam skuad, setelah ia kembali menjalani latihan bersama tim, dua hari sebelum laga krusial melawan Turki yang akan menentukan tim yang lolos ke babak perempat final UEFA Nations League.

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Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "AS", Mbappe, bintang Real Madrid, mengikuti sesi latihan sore timnas Prancis yang digelar di Stadion Matmut Atlantique, Kota Bordeaux, menjadikannya perkembangan paling menonjol dalam persiapan Les Bleus menjelang laga yang dinanti.

Latihan tersebut menyaksikan kembalinya penyerang Prancis itu berlatih bersama rekan-rekannya, setelah ia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam kondisi fisiknya, menyusul rasa sakit yang dideritanya pada otot bagian belakang paha, yang memaksanya absen dari laga melawan Italia, yang digelar hari Kamis di Stadion San Siro.

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Zidane, setelah kekalahan dengan skor 3-1 pada hari Jumat, menegaskan keyakinannya akan kemungkinan mengandalkan Mbappe pada laga mendatang, seraya menjelaskan bahwa mengistirahatkannya saat melawan Italia sudah menjadi bagian dari rencana yang telah disusun sebelumnya.

Zidane mengatakan dalam konferensi pers, menanggapi pertanyaan mengenai kondisi fisik bintang Real Madrid itu: "Saya berharap ia siap pada hari Minggu. Ini memang sudah direncanakan, karena ia seharusnya mendapatkan istirahat akibat merasakan beberapa rasa sakit, dengan tetap membuka kemungkinan keikutsertaannya."

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Pemulihan kapten timnas Prancis ini memiliki arti yang sangat penting dalam laga ini, setelah dua kali juara dunia tersebut terasa kehilangannya pada laga Jumat melawan Italia di Stadion San Siro.

Timnas Prancis memasuki fase krusial dalam perjalanannya di UEFA Nations League, setelah peluangnya di Grup Satu pada Divisi Pertama terganggu akibat kekalahan dari Italia, hasil yang mengakhiri catatan tanpa kekalahan pelatih Zinedine Zidane sejak ia memegang kendali teknis Les Bleus pada Juli lalu.

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Awal perjalanan Zidane bersama timnas Prancis mendapat perhatian besar, mengingat ia merupakan salah satu nama paling menonjol dalam sejarah sepak bola Prancis, karena ia mengemban tugas ini menggantikan pelatih Didier Deschamps, di tengah harapan untuk mengembalikan timnas ke podium juara, dengan memanfaatkan kepemilikan sekelompok pemain istimewa yang berpengalaman serta bertalenta muda.

Zidane memulai perjalanan resminya dengan kemenangan atas Turki di kandang lawan dengan skor 1-0, pada 25 September lalu, dan Kylian Mbappe mencetak gol kemenangan, sebelum ia mengalami cedera lutut pada laga yang sama, yang membuatnya absen dari sisa laga timnas pada jeda internasional sebelumnya.