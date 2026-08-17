Apakah Marcus Rashford Mengikuti Jejak Mohamed Salah?

Ketidakpastian seputar masa depan Marcus Rashford, penyerang Manchester United, kian meningkat selama bursa transfer musim panas ini, setelah pemain Inggris tersebut menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona.

Sebelumnya, Manchester United telah menyatakan keinginannya untuk menjual Rashford secara permanen. Namun, gajinya yang tinggi, yang diperkirakan mencapai sekitar 325 ribu paun sterling per pekan, menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan dengan klub-klub yang berminat merekrutnya.

Menurut jurnalis Turki tepercaya Yagiz Sabuncuoglu, salah satu klub «tiga besar» Turki telah menghubungi agen Rashford pekan ini untuk menanyakan syarat-syarat penuntasan kesepakatan, tanpa mengungkapkan identitas klub yang berminat tersebut hingga saat ini.

Perkembangan ini muncul di tengah belum adanya jaminan pasti dari Manchester United maupun sang manajer Michael Carrick mengenai masa depan penyerang Inggris tersebut bersama tim.

Bintang Mesir Mohamed Salah sebelumnya telah pindah ke Liga Turki melalui pintu Trabzonspor dalam sebuah transfer gratis pada bursa transfer musim panas ini, sehingga membuka peluang bagi Rashford untuk mengulang pengalaman serupa, apabila kepindahannya ke klub lain menemui jalan buntu.

Untuk saat ini, Rashford diperkirakan akan tetap berada di skuad Manchester United hingga melewati batas akhir bursa transfer, tetapi masa depannya masih terbuka untuk segala kemungkinan, di tengah berlanjutnya ketidakpastian mengenai langkah selanjutnya.