Enzo Maresca, pelatih Manchester City, menilai bahwa masih ada pekerjaan serius yang harus dilakukannya di bursa transfer, dan ia terus menjalin komunikasi rutin dengan para petinggi klub demi memperkuat timnya.

Manchester City mengirimkan pesan kepada para pesaingnya di Liga Primer Inggris ketika menuntaskan kesepakatan rekor bagi klub senilai 116 juta pound sterling untuk merekrut bintang Nottingham Forest dan timnas Inggris, Elliot Anderson, pada bulan lalu.

Ini menjadikan gelandang berusia 23 tahun tersebut sebagai transfer pertama di era Maresca, setelah Pep Guardiola menutup tirai atas masa jabatannya yang gemilang selama satu dekade di Stadion Etihad pada awal musim panas ini.

Namun, Anderson masih menjadi satu-satunya tambahan bagi skuad tim utama Manchester City dengan tersisa kurang dari sebulan sebelum berakhirnya periode transfer musim panas, dan ketidaksabaran para suporter untuk mendapatkan lebih banyak penguatan kian meningkat setelah dua tahun tanpa gelar Liga Primer Inggris.

Sementara itu, Bernardo Silva, John Stones, Nathan Ake, dan Manuel Akanji diizinkan meninggalkan bagian biru kota Manchester, mengikuti langkah Guardiola keluar dari pintu dan membawa serta sejumlah besar pengalaman.

Beberapa laporan media menyebutkan bahwa Manchester City tengah aktif berupaya menuntaskan kesepakatan dengan winger Chelsea, Pedro Neto, seorang pemain yang tentu saja dikenal baik oleh Maresca dari periode kebersamaan mereka di Stamford Bridge.

Masih harus dilihat apakah Manchester City akan bersedia memenuhi permintaan Chelsea sebesar 70 juta pound sterling untuk pemain internasional Portugal itu, yang namanya juga dikaitkan dengan klub Milan.

Maresca mengatakan dalam konferensi pers menjelang laga persahabatan Manchester City melawan tim bintang Liga Korea di Seoul: "Untungnya, ini adalah tim yang tidak perlu melakukan banyak hal."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar "Metro": "Pada saat yang sama, seperti yang sudah kita ketahui, klub kehilangan pemain-pemain penting dari segi pengalaman seperti Bernardo (Silva), John (Stones), Nathan (Ake), dan pemain-pemain lainnya."

Ia melanjutkan: "Jadi pasti, ada hal-hal yang perlu kami lakukan."

Menanggapi pertanyaan tentang apakah Manchester City sudah mendekati kesepakatan untuk merekrut pemain lain, Maresca menjawab: "Tidak, belum untuk saat ini."

Ia menjelaskan: "Alasan saya mengatakan ada hal-hal yang harus dilakukan adalah karena periode transfer sedang terbuka, dan ketika terbuka, apa pun bisa terjadi."

Ia menyambung: "Ya, ini baru bulan Agustus, kemudian pada bulan September ketika bursa ditutup situasinya menjadi benar-benar berbeda."

Maresca berusaha menenangkan para suporter bahwa ia menjalin komunikasi setiap hari dengan direktur sepak bola Manchester City Hugo Viana dan CEO Ferran Soriano untuk membahas kemungkinan transfer masuk maupun keluar yang akan datang.

Pelatih asal Italia itu menambahkan: "Hugo di sini, dan Ferran juga di sini."

Ia melanjutkan: "Kami hanya berusaha berbicara dari hari ke hari untuk melihat apakah kami perlu melakukan sesuatu."

Ia menutup: "Seperti yang saya katakan, pasti ada hal-hal yang perlu kami lakukan, tapi kami menjalin komunikasi setiap hari."











