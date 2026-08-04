Apakah Manchester City Akan Melakukan Transfer Baru? Maresca Menjawab

Enzo Maresca, pelatih Manchester City, menilai bahwa masih ada tugas serius yang harus dilakukannya di bursa transfer, dan ia terus menjalin komunikasi secara rutin dengan para petinggi klub demi memperkuat timnya.

Manchester City mengirim pesan kepada para pesaingnya di Liga Primer Inggris ketika merampungkan kesepakatan rekor bagi klub senilai 116 juta pound sterling untuk mendatangkan bintang Nottingham Forest dan Inggris, Elliot Anderson, bulan lalu.

Kedatangan gelandang berusia 23 tahun itu menjadi transaksi pertama di era Maresca setelah Pep Guardiola menutup tirai masa jabatannya yang gemilang selama satu dekade di Stadion Etihad pada awal musim panas ini.

Namun, Anderson masih menjadi satu-satunya tambahan bagi skuad tim utama Manchester City dengan kurang dari satu bulan tersisa hingga jendela transfer musim panas ditutup, dan ketidaksabaran para pendukung untuk mendapatkan lebih banyak perkuatan pun kian meningkat setelah dua tahun tanpa gelar Liga Primer Inggris.

Sementara itu, Bernardo Silva, John Stones, Nathan Ake, dan Manuel Akanji diizinkan untuk meninggalkan sisi biru Kota Manchester, mengikuti langkah Guardiola keluar dari pintu dan membawa serta sejumlah besar pengalaman.

Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa Manchester City secara aktif berupaya menyelesaikan kesepakatan dengan winger Chelsea, Pedro Neto, pemain yang tentu saja dikenal baik oleh Maresca dari masa mereka bersama di Stamford Bridge.

Masih harus dilihat apakah Manchester City akan bersedia memenuhi permintaan Chelsea senilai 70 juta pound sterling untuk pemain internasional Portugal tersebut, yang namanya juga dikaitkan dengan klub Milan.

Maresca berkata dalam konferensi pers menjelang laga uji coba Manchester City melawan tim bintang Liga Korea di Seoul: "Untungnya, ini adalah tim yang tidak perlu melakukan banyak hal."

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar "Metro": "Pada saat yang sama, sebagaimana yang sudah kita ketahui, klub kehilangan pemain-pemain penting dari segi pengalaman seperti Bernardo (Silva), John (Stones), Nathan (Ake), dan pemain lainnya."

Ia melanjutkan: "Jadi tentu saja, ada hal-hal yang perlu kami lakukan."

Menanggapi pertanyaan mengenai apakah Manchester City sudah mendekati proses mendatangkan pemain lain, Maresca menjawab: "Tidak, tidak untuk saat ini."

Ia menuturkan: "Alasan saya mengatakan ada hal-hal yang harus dilakukan adalah karena jendela transfer sedang terbuka, dan ketika terbuka, apa pun bisa terjadi."

Ia melanjutkan: "Ya, ini baru bulan Agustus, lalu pada bulan September ketika jendela transfer ditutup, situasinya menjadi benar-benar berbeda."

Maresca berupaya menenangkan para pendukung dengan mengatakan bahwa ia menjalin komunikasi setiap hari dengan direktur sepak bola Manchester City, Hugo Viana, dan CEO Ferran Soriano untuk membahas kemungkinan transaksi kedatangan maupun kepergian yang akan datang.

Pelatih asal Italia itu menambahkan: "Hugo ada di sini, dan Ferran juga ada di sini."

Ia melanjutkan: "Kami hanya berusaha berbicara dari hari ke hari untuk melihat apakah kami perlu melakukan sesuatu."

Ia menutup: "Seperti yang saya katakan, tentu saja ada hal-hal yang perlu kami lakukan, tetapi kami berkomunikasi setiap hari."











