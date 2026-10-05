Muhammad El-Shazly, juru bicara resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga Mesir, mengungkapkan perkembangan terkini dari krisis antara pelatih tim nasional Mesir, Hossam Hassan, dengan kapten tim Mohamed Salah, setelah Salah meninggalkan pemusatan latihan menyusul laga melawan Angola dalam kualifikasi Piala Afrika 2027.

Salah tampaknya tidak senang dengan keputusan Hossam Hassan yang menggantikannya saat melawan Angola setelah 60 menit laga berjalan, dan persoalan ini berkembang hingga ia keluar dari pemusatan latihan, sehingga timnas Mesir menjalani dua laga berikutnya melawan Sudan Selatan dalam kualifikasi yang sama, lalu laga uji coba melawan Afrika Selatan kemarin.

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El-Shazly mengatakan dalam pernyataan kepada stasiun televisi Mesir Modern MTI, yang dikutip situs Al Arabiya, Senin, bahwa perselisihan antara Mohamed Salah dan tim pelatih timnas Mesir mengarah pada penyelesaian, seraya menegaskan bahwa suasana di dalam pemusatan latihan tengah bergerak menuju kestabilan.

Ia menjelaskan: "Saat ini tidak ada krisis apa pun antara Salah dan tim pelatih," sambil menegaskan bahwa pemusatan latihan pada November akan menyaksikan kembalinya sang kapten timnas.

Ia menambahkan bahwa timnas berjalan di jalur yang positif, yang tercermin dalam kedisiplinan dan penyiapan lingkungan yang tepat untuk mengembalikan semangat yang ada selama Piala Dunia, seraya menegaskan bahwa apa yang terjadi belakangan ini harus dilupakan dan tidak boleh meninggalkan dampak negatif apa pun pada periode mendatang.

El-Shazly menegaskan: "Mohamed Salah adalah salah satu ikon terpenting olahraga Mesir sepanjang sejarahnya, dan ia berkomitmen agar ketenangan menyelimuti suasana di timnas Mesir, serta akan hadir pada pemusatan latihan mendatang."

El-Shazly mengungkapkan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga, Jawhar Nabil, berkomunikasi dengan seluruh pemain profesional Mesir yang bermain di luar negeri, tidak hanya Mohamed Salah, mengingat mereka adalah duta negara, seraya menyebutkan bahwa menteri sebelumnya telah berkomunikasi dengan Hany Abo Rida, Presiden Federasi Sepak Bola, terkait kembalinya ketenangan dan kedisiplinan ke timnas, dengan tujuan mengembalikan suasana yang ada di dalam ruang ganti selama Piala Dunia.

Timnas akan bermain dalam kualifikasi Piala Afrika 2027 melawan Malawi pada 11 dan 15 November mendatang, dalam rangkaian laga pekan ketiga dan keempat.