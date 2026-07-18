Xavi Hernandez sangat ingin menjadi pelatih tim nasional, demikian ia sampaikan kepada stasiun radio Spanyol RNE. Pria asal Spanyol itu belum memiliki pekerjaan sejak hengkang dari FC Barcelona.

Setelah pensiun sebagai pemain sepak bola, Xavi langsung terjun ke dunia kepelatihan. Tugas pertamanya adalah di klub Al-Sadd asal Qatar, tempat ia juga pernah bermain.

Setelah itu, ia menjadi pelatih FC Barcelona, klub tempat ia menghabiskan hampir seluruh karier aktifnya. Xavi memimpin tim di Catalonia selama tiga tahun dan berhasil meraih gelar juara Spanyol sekali.

Pada tahun 2024, masa jabatannya sebagai pelatih Barça berakhir, dan ia digantikan oleh Hansi Flick. Sejak saat itu ia tidak terikat dengan klub mana pun, meskipun kini ia sangat ingin menjadi pelatih tim nasional.

“Langkah saya selanjutnya mungkin adalah menjadi pelatih tim nasional. Itu akan cocok untuk saya dan saya sangat menginginkannya,” kata Xavi saat tampil di stasiun radio tersebut.

“Saya memiliki keluarga. Jika melatih di klub, saya tidak akan bisa menghabiskan banyak waktu bersama keluarga, karena saya memiliki anak-anak yang masih kecil,” jelasnya mengenai keinginannya tersebut.

“Saya ingin sekali ikut serta sebagai pelatih di Piala Dunia, Kejuaraan Eropa, Piala Afrika, atau Piala Asia,” tutup pemain yang telah 133 kali membela timnas Spanyol itu.

Belanda saat ini tidak memiliki pelatih kepala setelah kepergian Ronald Koeman. Italia juga masih mencari sosok baru untuk memimpin tim nasionalnya.