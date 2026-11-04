Kanal resmi Real Madrid melancarkan serangan tajam kepada Javier Tebas, presiden La Liga Spanyol, terkait jadwal pertandingan Los Blancos berikutnya melawan Valencia, dengan menilai bahwa jadwal yang diumumkan menempatkan para pemain Jose Mourinho dalam kondisi yang tidak masuk akal, dibandingkan dengan klub-klub Spanyol lainnya yang berpartisipasi di Liga Champions Eropa.

Serangan tersebut muncul dalam studio analisis kanal milik klub, sebelum laga menghadapi AEK Athena dari Yunani, di mana laporan pembuka yang disiarkan di kanal itu mengungkapkan kekecewaan Real Madrid karena harus memainkan pertandingan liga pada hari Sabtu 7 November, setelah menghadapi tim Yunani tersebut di kandang lawan pada malam Rabu 4 November, di Liga Champions Eropa.

74 jam antara Athena dan Valencia

Pembicara dalam laporan kanal Real Madrid mengatakan: "Tidak masuk akal Real Madrid bermain pada hari Sabtu setelah terpaksa menjalani pertandingan di Liga Champions Eropa hari ini. Pertandingan ini terpengaruh oleh keputusan Tebas, dia memperlakukan kami seolah-olah kami dari Lituania."

Rentang waktu antara dimulainya dua pertandingan Real Madrid melawan AEK Athena dan Valencia mencapai sekitar 74 jam 15 menit, namun keberatan Madrid tidak hanya berkaitan dengan jeda waktu semata, melainkan juga dengan kondisi perjalanan Eropa dan dampaknya terhadap persiapan tim menghadapi laga domestik.

Rombongan Real Madrid akan menjalani perjalanan tandang ke Yunani, sebelum kembali ke ibu kota Spanyol, dengan perkiraan tiba pada jam-jam awal Kamis pagi, yang berarti satu hari penting dari periode persiapan akan terpengaruh oleh perjalanan dan pemulihan, sebelum menghadapi Valencia di kandang lawan pada malam Sabtu.

Mengapa Real Madrid merasa dirugikan?

Keberatan semakin tajam ketika jadwal pertandingan Real Madrid dibandingkan dengan jadwal klub-klub Spanyol lainnya yang berpartisipasi di Liga Champions Eropa.

Barcelona dan Atletico Madrid memainkan dua pertandingan Eropa mereka pada hari Selasa 3 November, sebelum saling berhadapan pada hari Minggu 8 November, sementara Villarreal bermain pada hari Selasa dan Real Betis pada hari Rabu, lalu keduanya menjalani pertandingan liga mereka juga pada hari Minggu.

Dengan demikian, Real Madrid menjadi satu-satunya tim Spanyol di antara peserta Liga Champions yang menjalani pertandingan domestiknya pada hari Sabtu, meskipun menjalani laga Eropa di kandang lawan pada hari Rabu.

Menurut sudut pandang Madrid, sebenarnya memungkinkan untuk menunda laga melawan Valencia ke hari Minggu, sehingga memberi tim periode pemulihan dan persiapan yang lebih panjang, terutama karena pekan berikutnya adalah masa jeda internasional, dan tidak ada jadwal Eropa baru yang menekan jadwal pertandingan.

Meski demikian, La Liga tidak menempatkan Real Madrid di bawah batas minimum yang ditetapkan untuk istirahat antar pertandingan, karena jeda waktunya melebihi 72 jam, namun klub menilai bahwa perhitungan waktu tidak mencerminkan secara utuh dampak perjalanan dan kelelahan fisik terhadap para pemain.