Apakah kereta cepat Madrid akan melindas Vinicius? Dwigol Mbappe dan Diomande membuka pintu akhir

Real Madrid tak lagi menunggu siapa pun; kereta Jose Mourinho melaju dengan kecepatan luar biasa, dan ironi yang mengejutkan adalah bahwa ia berada di puncak performanya tanpa bintang utama yang seharusnya menjadi andalan.

Vinicius Junior, yang sebelumnya mampu mengubah jalannya pertandingan seorang diri, kini berada di luar ritme, dan duet baru antara Mbappe dan pendatang baru Diomande mengancam untuk menyingkirkannya dari susunan pemain utama.

Apakah era Vinicius di Madrid telah berakhir? Inilah pertanyaan yang diangkat oleh program "Ser Deportivos" yang terkenal di radio "Cadena SER", yang mempertemukan jurnalis-jurnalis dekat dengan klub ibu kota, Anton Meana dan Javier Herraiz, untuk menganalisis krisis sang pemain Brasil.

Ia tak akan mampu mengejar ketertinggalan

Kekhawatiran di Valdebebas kini terbuka ke publik, dan Javier Herraiz menilai bahwa apa yang dialami Vinicius adalah "campuran dari faktor olahraga dan pribadi", seraya menegaskan bahwa kebangkitannya telah menjadi prioritas utama klub.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Herraiz berkata dalam pernyataan kepada radio Cadena SER: "Awal musimnya memang buruk, dan ia mendapatkan cinta dari suporter Valdebebas, tetapi ketika seseorang mengakui kesalahannya, pencemaran nama secara terbuka semacam ini tidak bermanfaat bagi klub maupun pihak lain mana pun."

Namun analisis yang paling keras datang dari Anton Meana, yang mengungkapkan data-data yang mengkhawatirkan: "Ada hal yang patut dikhawatirkan karena Vinicius tidak dalam kondisi baik, dan statistik yang dimiliki klub tentangnya menunjukkan bahwa ia tidak akan pulih dalam waktu dekat."

Meana menambahkan: "Bagus bahwa ia bermain dan mendapatkan menit bermain, tetapi apa yang saya rasakan ketika menyaksikan Real Madrid adalah bahwa tim ini melaju dengan sangat cepat, dan Vinicius tak akan mampu mengejar ketertinggalan. Diomande telah memenangkan tempat itu, dan Mbappe sering kali tampil lebih baik tanpa Vinicius, serta saya melihat masa depan yang suram bagi Vinicius dalam susunan pemain utama untuk jangka pendek," seraya mengakui adanya perpecahan besar di antara suporter Los Merengues mengenai pemain Brasil tersebut.

Rencana Madrid: tidak ada persaingan antara Diomande dan Vinicius

Meski penampilan menawan dari sang pendatang baru ini begitu mencolok, kedua jurnalis sepakat bahwa rencana Real Madrid tidak menganggap Diomande sebagai pesaing langsung Vinicius.

Herraiz menjelaskan: "Rencana klub adalah Diomande - Mbappe - Vinicius, saya tidak tahu rencana Mourinho."

Lalu Meana turut menjelaskan dengan rincian yang lebih mendetail: "Informasi yang kami terima dari klub adalah bahwa ini adalah Real Madrid milik Diomande, Mbappe, dan Vinicius. Mereka tidak melihat adanya persaingan yang bisa menggantikannya, bahkan jika Diomande bermain. Adapun yang lain (Brahim Diaz, Bernardo Silva, Carlos Espay, dan Endrick) adalah pemain untuk melengkapi susunan atau duduk di bangku cadangan."

Larangan bermain menyelamatkan Mourinho dari keputusan tersulit

Tanpa performa gemilang yang biasa ia tunjukkan, dan dengan sanksi larangan bermain yang akan membuatnya absen dalam El Clasico hari Minggu melawan Barcelona, Mourinho harus menjalani laga terpenting itu tanpa bintang Brasilnya.

Mengenai pertanyaan: apakah tim lebih baik tanpa Vini? Meana menjawab dengan keterbukaan yang mengejutkan: "Ya. Ia tidak dalam kondisi baik, dan Anda membutuhkan orang-orang yang dalam kebugaran penuh."

Bahkan ia menganggap larangan bermain itu datang sebagai hadiah bagi tim pelatih untuk menghindarkan mereka dari pengambilan keputusan sulit mengenyampingkan Vinicius, dengan berkata: "Ini adalah keputusan sulit, dan fakta bahwa ia terkena larangan bermain membuat tugas Jose Mourinho menjadi lebih mudah."



