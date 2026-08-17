Klub Italia Juventus menegaskan sikapnya terkait kabar yang beredar dalam beberapa jam terakhir mengenai ketertarikannya untuk mendatangkan Mostafa Shobier, penjaga gawang Al Ahly, pada bursa transfer musim panas ini.

Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa kiper Mesir berusia 25 tahun itu masuk dalam daftar kandidat untuk memperkuat posisi penjaga gawang di skuad "Si Nyonya Tua" sebelum musim baru dimulai.

Di sisi lain, situs Tribuna.com menghubungi kantor media Juventus untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut, serta memperoleh tanggapan resmi mengenai adanya negosiasi dengan penjaga gawang Al Ahly itu.

Tanggapan klub Italia itu pun tegas, dengan membantah sepenuhnya adanya ketertarikan apa pun untuk mendatangkan Mostafa Shobier.

Perwakilan Juventus mengatakan dalam pernyataan khusus kepada Tribuna.com: "Juventus sama sekali tidak memiliki ketertarikan untuk mendatangkan Mostafa Shobier, dan pemain itu tidak termasuk dalam rencana kami."

Penjaga gawang Al Ahly itu memainkan peran menonjol dalam mengantarkan timnas Mesir ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah menampilkan sederet penampilan gemilang yang menarik perhatian para pemandu bakat dan pengamat dari sejumlah klub di luar Mesir.

Dengan demikian, Juventus menutup pintu bagi rumor yang mengaitkan kiper Mesir itu dengan kepindahan ke Liga Italia, sekaligus menegaskan tidak adanya negosiasi maupun ketertarikan untuk merekrutnya pada bursa transfer saat ini.

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