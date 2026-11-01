Hansi Flick, pelatih kepala Barcelona, menerima kabar gembira selama sesi latihan tim, usai kemenangan atas Deportivo Alaves di Stadion Spotify Camp Nou, setelah Andreas Christensen kembali berlatih bersama tim, sebuah langkah penting dalam program pemulihannya dari cedera otot yang dialaminya pada otot rektus femoris di otot paha kiri.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", bek berkebangsaan Denmark itu mengalami cedera pada 19 September lalu, selama laga Barcelona menghadapi Sevilla di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, sebelum akhirnya kembali ke latihan tim secara parsial, setelah satu setengah bulan masuk daftar pemain cedera.

Christensen ikut serta dalam sebagian latihan rehabilitasi Barcelona, sementara para pemain yang menjalani laga melawan Alaves dalam susunan pemain utama absen dari latihan di lapangan Stadion Camp Tito Vilanova, di dalam Kompleks Olahraga Joan Gamper, di mana mereka hanya menjalani latihan pemulihan di dalam gimnasium, sedangkan latihan dengan bola terbatas pada para pemain yang mendapatkan menit bermain lebih sedikit.

Sesi latihan tersebut juga menyaksikan partisipasi empat pemain muda dari Barcelona Atletic, Alex Campos, Guille Fernandez, Ibrahima Toncara, dan Hamza Abdelkarim, setelah mereka sebelumnya bergabung dalam daftar tim pada laga terakhir, tanpa salah satu dari mereka mendapatkan kesempatan bermain.

Belum jelas apakah keempat pemain itu akan mempertahankan tempat mereka dalam daftar Barcelona untuk menghadapi Aston Villa, yang dijadwalkan berlangsung Selasa mendatang, dalam kompetisi Liga Champions Eropa di stadion tim Catalan tersebut.

Sebaliknya, peluang Christensen untuk mendapatkan izin medis sebelum laga Eropa itu tampak sangat kecil, kecuali terjadi kejutan besar, mengingat Barcelona hanya akan menjalani satu sesi latihan penuh sebagai persiapan menghadapi tim Inggris tersebut, selain itu absennya bek Denmark itu dari lapangan selama beberapa pekan membuat mempersiapkannya untuk menjalani laga berat lusa menjadi hal yang sangat sulit.

Berdasarkan perkembangan kondisi Christensen pada periode mendatang, peluangnya untuk bergabung dalam daftar Barcelona guna menghadapi Atletico Madrid di Stadion Riyadh Air Metropolitano dalam Liga Spanyol akan besar.

Flick sebelumnya telah berbicara tentang krisis cedera yang melanda lini pertahanan Barcelona, usai kemenangan telak atas Alaves, dengan mengatakan: "Hingga kini kami belum tahu kapan mereka akan kembali, tetapi kami sedang mengupayakannya. Perkembangan kondisi mereka baik, hanya saja situasi kami tidak ideal. Kami harus bertahan selama dua laga mendatang, dan saya berharap satu atau dua pemain bisa kembali. Kami tidak ingin mengambil risiko, dan setelah itu kami akan memiliki waktu dua pekan untuk memulihkan para pemain. Kita akan lihat bagaimana kami menangani situasi ini, karena kami membutuhkan seluruh pemain kami hingga akhir musim."