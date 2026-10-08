Apakah Hamza Bermain? 3 Opsi di Meja Flick untuk Menutupi Absennya Raphinha Melawan Getafe

Bintang Barcelona asal Brasil, Raphinha, hampir dipastikan absen dari laga melawan Getafe yang dijadwalkan berlangsung Sabtu mendatang di La Liga, sehingga memaksa pelatih Hansi Flick untuk menyiapkan penggantinya di posisi ujung tombak.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", untuk hari kedua secara beruntun, Raphinha, yang kembali dari Australia dengan cedera pembengkakan di paha kanannya setelah laga keduanya bersama Brasil, tidak berlatih bersama rekan-rekannya.

Dengan demikian, secara praktis menjadi tidak mungkin bagi pemain Brasil tersebut untuk tampil dalam susunan pemain inti pada laga Sabtu mendatang melawan Getafe.

Baik tim medis maupun tim pelatih tidak ingin mengambil risiko dengan Raphinha, dan pemain itu sendiri telah belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa lebih baik tidak mengambil risiko dengannya sampai ia pulih sepenuhnya.

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Oleh karena itu, Hansi Flick harus menemukan pengganti bagi Raphinha asal Brasil untuk bermain di posisi penyerang murni menghadapi Getafe, di Stadion Camp Nou.

Untuk menutup absennya Raphinha, yang tengah berada dalam performa puncaknya sebagai pemuncak daftar pencetak gol Liga Spanyol dengan torehan 12 gol (14 gol secara keseluruhan dalam delapan laga, termasuk laga Liga Champions Eropa melawan Feyenoord), pelatih Barcelona memiliki tiga opsi.

Pada prinsipnya, Gabriel Jesus merupakan opsi terbaik, karena pemain Brasil itu tidak mengalami kelelahan apa pun akibat tidak dipanggil oleh Carlo Ancelotti ke timnas Brasil.

Selain Jesus, Anthony Gordon menjadi opsi lain bagi Flick, dan meskipun pelatih Barcelona itu terutama menempatkan pemain Inggris tersebut sebagai sayap kiri, performanya yang mencolok — dengan mencetak gol dalam empat laga terakhirnya bersama timnas Inggris, dan meraih awal musim terbaiknya — juga menjadikannya pengganti yang cocok bagi Raphinha untuk mengisi posisi ujung tombak menghadapi Getafe.

Terakhir, ada opsi lain yang patut dipertimbangkan, yaitu Dani Olmo. Pemain internasional Spanyol itu belum mencetak gol apa pun bersama Barcelona musim ini, namun ia telah memberikan tiga assist dalam delapan laga yang dijalaninya.

Olmo juga tengah berada dalam puncak performanya setelah memberikan tiga assist dalam tiga laga UEFA Nations League yang diikutinya bersama Spanyol selama jeda internasional terakhir.

Masih harus dilihat apakah Flick akan menghapus keraguan seputar Raphinha dalam konferensi pers jelang laga, yang dijadwalkan digelar besok Jumat.