Agen Pep Guardiola pada hari Jumat menjelaskan kebenaran mengenai kabar yang beredar belakangan ini tentang kemungkinan pelatih asal Spanyol itu menangani Trabzonspor Turki, tempat bintang Mesir, Mohamed Salah, bermain.

Salah sebelumnya pindah ke klub Turki tersebut pada bursa transfer musim panas lalu, setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir. Namun, awal musim Trabzonspor berjalan buruk, yang berujung pada pemecatan direktur teknik, Fatih Tekke, pada awal bulan ini.

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Beberapa media Turki belakangan ini menyebutkan bahwa Trabzonspor telah masuk ke dalam pembicaraan serius dengan Guardiola untuk mengisi posisi direktur teknik yang kosong dengan gaji besar, mencapai 13 juta euro per tahun.

Namun, surat kabar Spanyol "AS" mengutip pernyataan agen Guardiola yang mengatakan: "Pep tidak akan melatih klub atau tim nasional mana pun musim ini."









Trabzonspor saat ini menempati peringkat keempat dalam klasemen Liga Turki dengan koleksi 7 poin. Namun, tim tersebut mengalami kemunduran besar di level kontinental, di mana mereka tersingkir dari kualifikasi Liga Europa dengan kekalahan memalukan (5-0) dalam agregat dua pertandingan, dari Ferencvaros Hungaria.

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