Nama klub Al Ittihad Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir dikaitkan dengan perekrutan gelandang Girona asal Maroko, Azzedine Ounahi, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Girona menyambut baik penjualan pemain Maroko tersebut yang mendapat perhatian besar dari sejumlah klub besar, dengan yang terdepan adalah Ajax Amsterdam asal Belanda, namun klub Spanyol itu berharap mendapatkan kompensasi finansial setinggi mungkin.

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Pada saat Al Ittihad dikaitkan dengan transfer Ounahi, klub itu justru bergerak dengan sangat serius menuju pemain Portugal, Pedro Goncalves, gelandang Sporting Lisbon, dan hampir menuntaskan transfer tersebut dengan nilai 30 juta euro.

Andai Al Ittihad berhasil menuntaskan transfer itu, mereka tidak akan bisa merekrut Ounahi, terlebih karena "sang senior" mengalami keterbatasan anggaran, dan tidak akan membayar kompensasi serupa untuk mendatangkan Ounahi.

Al Ittihad kini mengarah pada opsi lokal untuk memperkuat lini tengah, dan Mukhtar Ali menjadi salah satu nama paling menonjol yang dikaitkan dengan klub tersebut pada bursa transfer yang sedang berlangsung.



