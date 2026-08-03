Inter Milan berupaya memperkuat opsi mereka di lini sayap sebelum musim baru dimulai, dengan menempatkan lebih dari satu nama di meja negosiasi, seiring upaya mereka merampungkan transfer yang memberikan tim fleksibilitas lebih besar di sisi kiri.

Menurut jurnalis Gianluca Di Marzio, Inter telah melakukan kontak awal dengan perwakilan pemain Argentina Nico Gonzalez, pemain Juventus, sebagai persiapan untuk kemungkinan merekrutnya selama bursa transfer musim panas.

Laporan itu menyebutkan bahwa winger Al Ittihad Saudi, Moussa Diaby, tetap menjadi target utama manajemen "Nerazzurri", tetapi kerumitan transfer ini, baik karena nilai finansialnya maupun keteguhan Al Ittihad terhadap persyaratannya, mendorong klub Italia itu untuk mencari alternatif lain.

Nama Gonzalez kini mendapat perhatian yang semakin besar di dalam Inter, terlebih karena klub ini sebelumnya telah memantau sang pemain pada musim panas lalu sebelum kepindahannya ke Atletico Madrid dengan status pinjaman.

Meskipun pemain internasional Argentina itu tidak menampilkan musim yang meyakinkan bersama Atletico Madrid, ia berhasil memulihkan sebagian levelnya selama tampil bersama timnas negaranya di Piala Dunia 2026, di mana ia memainkan peran berpengaruh di sisi kiri.

Inter menilai bahwa Gonzalez, meskipun secara alami tidak menempati posisi bek sayap, memiliki kemampuan fisik dan fleksibilitas taktis yang memungkinkannya dimainkan dalam peran tersebut, di samping kemampuannya bermain di sisi kanan maupun kiri.

Laporan itu menambahkan bahwa keluarnya Gonzalez dari perhitungan Juventus dapat mempermudah negosiasi, hal yang menjadikan transfer ini sebagai opsi praktis bagi Inter, terutama mengingat beragam posisi yang mampu diisi oleh sang pemain.

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