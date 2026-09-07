Apakah dia menyerah? Alvarez tampil dengan wajah baru bersama Atletico Madrid

Sebuah laporan media Spanyol menyebutkan, pada hari Senin ini, bahwa Julian Alvarez tampil dengan wajah baru dalam latihan Atletico Madrid.

Atletico Madrid menggelar latihannya di Majadahonda, sesi latihan pertamanya sejak laga Liga melawan Athletic Bilbao.

Seluruh pemain asuhan pelatih Diego Simeone tersedia kecuali Sorloth yang cedera. Sesi latihan itu mengikuti pola biasa Atletico: para pemain inti yang tampil dalam laga melawan tim Basque menjalani latihan pemulihan, sementara para pemain cadangan dan pemain yang tidak turut bermain menjalani sesi latihan intensif.

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Dan menurut surat kabar "AS", Simeone memanfaatkan kesempatan itu untuk menggelar laga latihan, yang di dalamnya ia berfokus pada pressing, merebut kembali penguasaan bola, dan mengoper bola.

Tim tersebut menyertakan Julian Alvarez dan Jonathan David di lini serang, sementara Koke mengatur lini tengah.

Dan di lini pertahanan, terdapat Dominguez, Cote, Le Normand, dan Dani Martinez.

Sesi latihan itu menunjukkan dengan jelas bahwa Julian Alvarez adalah pemain yang benar-benar berbeda dari dirinya beberapa minggu lalu. Penyerang asal Argentina itu membiarkan dirinya bergerak, menyentuh bola, mundur ke belakang untuk menerimanya, dan mencetak sebuah gol yang luar biasa dalam sebuah serangan yang mirip dengan yang ia lakukan di San Mames.

Selanjutnya, ia menjalani latihan tambahan bersama salah satu pelatih kebugaran fisik tim Atletico Madrid. Sementara rekan-rekannya yang lain melakukan latihan peregangan, sang penyerang melakukan sedikit lari. Pemain itu secara bertahap memulihkan kondisi fisiknya sepenuhnya.

Tampak jelas bahwa Julian Alvarez mulai menunjukkan perilaku yang benar-benar berbeda dari beberapa minggu lalu. Secara serius, terdengar suara-suara yang menyemangati sang penyerang selama latihan.

Alvarez sempat mengalami krisis besar setelah ia bersikeras hengkang ke Barcelona, tetapi Atletico Madrid menolaknya dengan tegas.