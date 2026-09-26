Klub Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi pada Sabtu malam ini terkait cedera pemainnya asal Prancis, Kylian Mbappe.

Real Madrid menyebutkan melalui situs resminya "Setelah menjalani pemeriksaan yang dilakukan pemain kami Kylian Mbappe oleh layanan medis klub, ia didiagnosis mengalami peregangan berlebih pada kapsul posterior lutut kiri".

Los Merengues tidak mengumumkan durasi absennya Mbappe dari lapangan, namun surat kabar AS memastikan bahwa masa pemulihan pemain Prancis itu akan berkisar antara 10 hingga 12 hari.

Dengan demikian, penyerang Prancis itu akan mampu tampil pada laga El Clasico pertama menghadapi Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober mendatang.

Pentingnya periode mendatang tidak hanya terbatas pada pertandingan melawan rival tradisional di Liga Spanyol, karena Los Blancos menanti serangkaian laga penting; setelah dua pekan mereka akan menjamu Villarreal, kemudian bertandang ke markas Roma, sebelum menyambut Sevilla dan Leipzig di kandang mereka.

Kylian Mbappe mengalami cedera tersebut tadi malam, dalam laga antara Turki dan Prancis di UEFA Nations League.



