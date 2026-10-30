Pemain Alejandro Balde mendapatkan peluang baru untuk mengubah arah musimnya bersama Barcelona, setelah cedera yang dialami rekan mudanya, Xavi Espart, yang kemungkinan membuatnya absen lebih lama dari perkiraan hingga mencapai dua bulan, pada laga Clasico melawan Real Madrid, mengubah perhitungan Hansi Flick terkait posisi bek kiri, dan membuka pintu bagi skenario baru untuk bek asal Spanyol tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Balde, yang secara praktis telah menjauh dari perhitungan pelatih asal Jerman itu selama beberapa bulan terakhir, kini berada di depan peluang untuk mengembalikan posisinya dan membuktikan kelayakannya mendapatkan lebih banyak menit bermain.

Pemain itu sejauh ini hanya bermain selama 88 menit, yang terbagi dalam dua pertandingan di Liga Spanyol melawan Racing Santander dan Real Madrid, serta satu pertandingan di Liga Champions Eropa melawan Paris Saint-Germain.

Bek kiri itu sebelumnya memainkan peran penting di skuad Barcelona, tetapi ia mengakhiri musim lalu dengan posisi yang merosot dalam urutan pilihan di belakang Joao Cancelo, dan ia pun memasuki bursa transfer musim panas di tengah keraguan soal masa depannya bersama tim.

Kemungkinan kepergiannya dari klub Catalan itu mencuat, di tengah ketertarikan sejumlah klub Liga Primer Inggris terhadap situasinya, tetapi pemain itu memutuskan untuk bertahan bersama Barcelona dan berjuang untuk mengembalikan posisinya.

Flick sebelumnya telah memberitahu pemainnya tentang keharusan untuk melangkah maju, hal yang juga ia tegaskan dalam pernyataan terbuka, baik dari sisi penampilan di dalam lapangan maupun komitmen terhadap tuntutan sepak bola profesional.

Pelatih asal Jerman itu menilai bahwa Balde tidak lagi berkembang sebagaimana yang diharapkan, dan bahwa masih ada ruang besar baginya untuk membaik, terlepas dari kemampuan fisik dan teknisnya yang tidak diragukan.

Perselisihan antara kedua belah pihak mencapai puncaknya sebelum dimulainya perjalanan Barcelona di Liga Spanyol melawan Elche, setelah Flick memutuskan mencoret Balde dari daftar pertandingan karena alasan teknis, sementara Xavi Espart mengisi posisi bek kiri, memanfaatkan kesempatan itu untuk meyakinkan pelatih asal Jerman tersebut akan kemampuannya.

Setelah pembicaraan baru antara pelatih dan pemain, ketegangan di antara keduanya mereda, dan Balde menerima tantangan untuk kembali meraih kepercayaan Flick. Namun pesan sang pelatih, yang dikenal teguh dengan ide dan keyakinannya, tetap tidak berubah, karena ia menekankan keharusan untuk meningkatkan levelnya dan membuktikan kesiapannya bersaing untuk posisi inti, dengan memberikan perhatian khusus pada perilaku dan komitmennya.