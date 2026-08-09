Sebuah laporan media menyebutkan bahwa pemain Brasil, Endrick, tengah serius memikirkan untuk mencari peluang bermain jauh dari Real Madrid, menyusul perekrutan Carlos Espi. Ia menginginkan tim yang berlaga di Eropa dan kesempatan untuk menjadi pemain inti.

Sejak dipastikannya perekrutan Carlos Espi, ia serius memikirkan untuk kembali dipinjamkan setelah pengalaman positifnya di Lyon musim lalu, yang pada akhirnya mengantarkannya tampil di Piala Dunia, dan ia memang sudah mendengarkan sejumlah tawaran.

Menurut surat kabar "AS", pelatih Jose Mourinho menyerahkan keputusan itu kepada pemain Brasil tersebut, namun sang pemain sudah lebih dulu mengetahui perannya di dalam tim. Situasinya mirip dengan apa yang terjadi pada Gonzalo Garcia, di mana Mourinho ingin merekrutnya ke dalam tim. Pada awalnya, ia menolak segala upaya kepergiannya, tetapi ia berterus terang kepadanya soal ketidakmungkinan mendapatkan posisi inti.

Jebolan akademi itu benar-benar sesuai dengan kriteria yang diinginkan Mourinho: seorang penyerang yang lebih terpusat ketimbang Mbappe, mahir dalam duel sundulan, untuk menjadi pengganti pemain Prancis tersebut. Dan ketika kepindahan Gonzalo ke Fulham dipastikan, Mourinho meminta perekrutan Espi.

Pelatih asal Portugal itu menilai Endrick lebih dekat ke posisi ujung tombak ketimbang posisi sayap kanan, tempat ia bermain di Lyon, namun ia juga mengakui bahwa pemain Brasil itu tidak memiliki karakteristik seorang penyerang murni nomor 9.

Hal ini membuat pemain berusia 20 tahun itu menjadi pilihan ketiga di lini serang setelah Mbappe dan Espi sendiri. Terlebih lagi, ada kelimpahan opsi di sayap kanan setelah perekrutan Diomande serta keberadaan Ibrahim Diaz, Bernardo Silva, dan bahkan Rodrygo begitu ia pulih dari cedera. Jadi, masa depan mantan pemain Palmeiras itu tidaklah menjanjikan.

Endrick memang sudah menerima sejumlah tawaran dan tengah mengkaji mana yang paling sesuai dengan kebutuhannya, sebelum mengambil keputusan akhirnya. Jika ia terpaksa meninggalkan Real Madrid musim ini, ia ingin bergabung dengan tim yang tampil di kompetisi Eropa, lebih memilih Liga Champions, serta menjamin posisi penyerang inti untuknya. Inilah yang persis ditawarkan Olympique Lyon kepadanya ketika ia tertarik dengan gagasan tersebut. Di sana, di Liga Prancis, ia tampil kuat di paruh pertama musim, mencetak 8 gol dan menyumbang 7 assist dalam 21 pertandingan.

Kini, baik Roma maupun Aston Villa telah menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya, dan keduanya memenuhi syarat yang ditetapkan Endrick untuk kepindahannya.

Bagi Real Madrid, meminjamkan pemain Brasil itu merupakan solusi paling ideal. Tanpa itu, klub akan kehilangan investasi besar yang dilakukan dua tahun lalu ketika merekrut penyerang dari Palmeiras tersebut dengan nilai 35 juta euro ditambah 25 juta euro sebagai tambahan.

Hingga kini, klub telah mengeluarkan sekitar 80 juta euro untuk pemain itu, termasuk biaya transfer, komisi, gaji, dan bonus. Karena itu, pengeluaran ini harus dikelola dengan cermat. Untuk memuluskan proses peminjaman, Real Madrid mempertimbangkan untuk membayar sebagian gaji pemain tersebut, yang melebihi 5 juta euro bersih per tahun. Ini mirip dengan apa yang terjadi pada Mastantuono.