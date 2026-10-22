Apakah dia akan digulingkan? Pemerintah Spanyol bergerak melawan Tebas

Javier Tebas, Presiden La Liga Spanyol, kini terseret ke dalam konfrontasi baru yang bisa membawa dampak bagi masa depannya di jabatannya, setelah perselisihannya dengan Real Madrid beralih ke jalur hukum, dalam perkembangan yang kembali membuka berkas hubungannya dengan lembaga-lembaga olahraga Spanyol, serta memicu sejumlah pertanyaan mengenai sanksi yang mungkin dihadapinya pada periode mendatang.

Langkah pemerintah terhadap Tebas

Berdasarkan apa yang dipublikasikansurat kabar AS, pemerintah Spanyol mengumumkan pada Kamis bahwa Dewan Olahraga Tertinggi memutuskan untuk bertindak atas inisiatif sendiri dan mengajukan pengaduan terhadap Tebas ke Mahkamah Administratif Olahraga, dengan latar belakang pernyataannya yang membandingkan metode komunikasi milik Real Madrid dan saluran televisinya dengan propaganda Nazi yang dikaitkan dengan nama Joseph Goebbels, Menteri Propaganda di Jerman Nazi.

Tebas sebelumnya berbicara pekan lalu tentang apa yang ia sebut sebagai "mekanisme propaganda yang digunakan Goebbels", dalam rujukan pada metode komunikasi yang diterapkan Real Madrid, hal yang mendorong Dewan Olahraga Tertinggi untuk meminta mahkamah yang berwenang menilai apakah pernyataan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencederai martabat atau kewibawaan olahraga, sesuai undang-undang olahraga Spanyol.

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Dewan menjelaskan bahwa sikap saling menghormati antara tokoh dan lembaga olahraga merupakan pilar utama untuk menjaga lingkungan yang berlandaskan koeksistensi dan permainan yang bersih, seraya menegaskan bahwa Mahkamah Administratif Olahraga akan menangani penilaian sejauh mana ketentuan hukum berlaku pada pernyataan Presiden La Liga Spanyol.

Apakah ia menghadapi ancaman larangan?

Salah satu dampak paling menonjol yang mungkin terjadi adalah Tebas dikenai sanksi larangan menjalankan tugasnya, jika mahkamah menyimpulkan adanya pelanggaran yang mengharuskan penjatuhan sanksi. Namun, pelimpahan pengaduan tersebut tidak berarti keluarnya keputusan untuk menyatakannya bersalah atau menyingkirkannya dari jabatannya, karena hal itu bergantung pada penilaian mahkamah atas fakta-fakta dan ketentuan hukum yang terkait.

Sebelumnya Tebas telah membela pernyataannya, menegaskan bahwa perbandingan tersebut terbatas pada metode propaganda dan komunikasi, dan tidak menyasar ideologi Nazi atau suporter Real Madrid.

Ia juga mengkritik Presiden Dewan Olahraga Tertinggi, José Manuel Rodríguez Uribes, terkait kemungkinan dilimpahkannya kasus tersebut, dengan mempertanyakan mengapa tidak diambil tindakan serupa terhadap pernyataan Florentino Pérez, Presiden Real Madrid, mengenai klub yang mengalami ketidakadilan dalam perebutan gelar akibat keputusan wasit.

Pengaduan balik membuka front baru

Dalam perkembangan paralel, asosiasi "Transparansi dan Demokrasi dalam Olahraga" mengumumkan niatnya untuk mengajukan pengaduan pidana dalam beberapa hari mendatang terhadap Presiden Dewan Olahraga Tertinggi dan wakilnya untuk urusan hukum olahraga, atas dugaan pelanggaran administratif terkait tidak dilaksanakannya kewajiban.

Miguel Ángel Galán, Presiden asosiasi tersebut, mengatakan bahwa sembilan pengaduan sebelumnya terhadap Tebas masih tertahan sejak lebih dari setahun tanpa dilimpahkan ke Mahkamah Administratif Olahraga, meski undang-undang, menurutnya, mewajibkan pelimpahannya.

Dengan demikian, berkas ini mendapati dirinya berada di hadapan dua jalur paralel: pengaduan pemerintah yang menyasar penilaian atas pernyataan Tebas, dan langkah balik yang mempertanyakan cara Dewan Olahraga Tertinggi menangani pengaduan-pengaduan sebelumnya.

Di antara kedua jalur tersebut, masa depan Presiden La Liga Spanyol tetap bergantung pada apa yang akan diputuskan oleh pihak-pihak yudisial yang berwenang.







