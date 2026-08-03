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Kevin De Bruyne Napoli CremoneseGetty Images

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Apakah De Bruyne Akan Bermain Bersama Messi di Inter Miami?

Transfers
K. De Bruyne
L. Messi
SSC Napoli
Inter Miami CF
Serie A
Major League Soccer
Belgia
Argentina
Italia
AS

BOCORAN BURSA TRANSFER

Seorang sumber di Inter Miami menegaskan sikap klub terkait kontrak dengan pemain Belgia Kevin De Bruyne, terutama setelah beredarnya laporan mengenai masuknya klub Amerika tersebut dalam negosiasi dengan gelandang timnas Belgia itu.

Sumber tersebut menjelaskan, dalam pernyataan kepada jaringan "ESPN", bahwa Inter Miami tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi De Bruyne, dan juga tidak melakukan pembicaraan apa pun dengan gelandang timnas Belgia itu, meski ada laporan berkelanjutan yang mengaitkannya dengan kepindahan ke klub tersebut.

Sumber itu menegaskan bahwa Inter Miami justru akan berfokus pada upaya memaksimalkan skuad pemain yang ada saat ini, dalam ajang Leagues Cup dan pertandingan Major League Soccer mendatang.

Klub asal Florida Selatan yang memiliki Lionel Messi dalam skuadnya itu baru-baru ini memperkenalkan pemain barunya, Casemiro, dalam acara perkenalan kepada para suporter di Stadion Nou, sebelum penampilan perdananya di kandang pada Sabtu malam.

Pemain tersebut bergabung dengan tim melalui transfer bebas, dengan kontrak yang berlaku hingga akhir musim 2027 di Major League Soccer, disertai opsi perpanjangan hingga Juni 2029.

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Inter Miami juga mendatangkan bek asal Ekuador Fricson Caicedo dengan status pinjaman dari klub Kosta Rika FC Moravia FCM, hingga akhir musim semi 2027 di Major League Soccer.

Inter Miami menempati posisi kedua di klasemen Wilayah Timur dengan raihan 38 poin dari 18 pertandingan, setelah bermain imbang 2-2 melawan Columbus Crew pada pekan lalu.

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