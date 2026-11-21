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Presiden Bayern Munich, Herbert Hainer, menegaskan bahwa kesehatan para pemain merupakan prioritas utama klub. Ia menekankan bahwa kondisi kesehatan dan masa-masa sulit yang dialami para pemain tidak boleh dianggap sekadar detail kecil dalam hitungan kesuksesan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat umum anggota klub pada Sabtu (hari ini).

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"Di luar semua gelar, klub kami mewakili sesuatu yang jauh lebih besar, dan saya ingin menegaskan hal itu dengan kuat. Di saat-saat sulit secara pribadi, kekuatan tim dan kemampuannya untuk bertahan akan terlihat," ujar Hainer.

"Kondisi kesehatan dan masa-masa sulit tidak boleh sekali pun direduksi menjadi sekadar catatan pinggir dalam hitungan kesuksesan, baik itu bagi Jamal Musiala, Vincent Kompany, maupun Joshua Kimmich," lanjutnya.

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"Di Bayern Munich, kesehatan pemain berada di atas jadwal pertandingan apa pun dan di atas hasil apa pun. Vinny (Kompany), melihatmu kembali di bangku cadangan kemarin jauh lebih penting daripada hasil akhir melawan Koln. Kami semua senang kamu kembali bersama kami. Jaga dirimu, karena kami membutuhkanmu," tambahnya.

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Presiden Bayern itu juga menyinggung kondisi kesehatan Michael Olise dan Harry Kane. Ia mendoakan keduanya lekas pulih dan menyatakan optimismenya bahwa pemain asal Prancis itu akan segera kembali ke lapangan.

"Kami berharap Michael dan Harry segera sembuh. Saya bisa memastikan kepada kalian bahwa situasinya terlihat sangat positif bagi Michael, dan kami berharap ia segera kembali ke lapangan," katanya.

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"Sementara Harry telah menjalani operasi yang sukses kemarin malam. Harry yang baik, kami mendoakan yang terbaik untukmu dalam proses pemulihan, dan kami yakin kamu akan kembali lebih kuat dari sebelumnya," sambungnya.

Hainer juga menanggapi rumor seputar masa depan Olise. Ia menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena sang pemain masih terikat kontrak dengan klub hingga 2029, sekaligus memuji kepribadian serta gaya bermainnya di lapangan.

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"Terkait semua rumor seputar Michael, kami menyikapinya dengan sangat tenang. Ia memiliki kontrak hingga 2029. Saya juga ingin mengatakan sesuatu tentang dirimu sebagai pribadi, Michael yang baik. Saya jauh lebih suka memiliki pemain yang meninggalkan jejak dengan bola di kakinya, ketimbang seseorang yang menjadi berita utama dengan mikrofon di depannya," jelasnya.

"Para penggemar menginginkan figur yang autentik, pemain yang memiliki karakter istimewa dan menonjol dibandingkan yang lain. Michael yang baik, pertama dan terutama, saya berharap kamu segera pulih. Jangan biarkan siapa pun mengubahmu, tetaplah menjadi dirimu sendiri," lanjutnya.

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Bursa Transfer Musim Dingin

Mengenai sikap klub asal Bavaria itu terhadap bursa transfer musim dingin, Hainer menyatakan: "Tentu saja, ini situasi yang jelas tidak kami perkirakan. Namun di sisi lain, Luis Diaz akan segera kembali, dan kami berharap Alphonso Davies sudah kembali bugar sepenuhnya dalam dua pekan. Serge Gnabry juga mulai kembali berlatih secara bertahap."

"Karena itu, saya rasa kami tidak perlu bergerak di bursa transfer musim dingin. Namun, kalian bisa melihat sendiri betapa cepatnya situasi bisa berubah. Dua pemain mengalami cedera kemarin, Jumat (Kane dan Olise), dan untungnya cedera Michael tidak separah itu," imbuhnya.

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"Jika memang diperlukan, Bayern Munich selalu memiliki kemampuan untuk bergerak. Namun, bukan itu yang kami inginkan. Melihat ke belakang, saya rasa kami tidak terlalu beruntung dengan transfer-transfer yang kami lakukan pada Januari atau pada hari-hari terakhir bursa transfer," pungkasnya.