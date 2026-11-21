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Presiden Bayern Munich, Herbert Hainer, menegaskan bahwa kesehatan pemain merupakan prioritas utama klub. Ia menekankan bahwa kondisi kesehatan dan masa-masa sulit yang dialami para pemain tidak boleh dianggap sekadar detail pinggiran dalam hitung-hitungan kesuksesan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat umum anggota klub, Sabtu (hari ini).

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"Di luar semua gelar, klub kita mewakili sesuatu yang jauh lebih besar, dan saya ingin menegaskannya dengan tegas. Pada saat-saat sulit secara pribadi, kekuatan tim dan kemampuannya untuk bertahan akan terlihat," ujar Hainer.

"Kondisi kesehatan dan masa-masa sulit tidak boleh sekali pun direduksi menjadi sekadar catatan pinggir dalam hitung-hitungan kesuksesan, baik bagi Jamal Musiala, Vincent Kompany, maupun Joshua Kimmich," lanjutnya.

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"Di Bayern Munich, kesehatan pemain berada di atas jadwal pertandingan apa pun dan di atas hasil apa pun. Vinnie (Kompany), melihatmu kembali di bangku cadangan kemarin jauh lebih penting daripada hasil akhir melawan Koln. Kami semua senang kamu kembali bersama kami. Jaga dirimu, karena kami membutuhkanmu," tambahnya.

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Presiden Bayern itu juga menyinggung kondisi kesehatan Michael Olise dan Harry Kane. Ia berharap keduanya segera pulih, sekaligus menyatakan optimismenya bahwa pemain asal Prancis tersebut akan segera kembali merumput.

"Kami berharap Michael dan Harry lekas sembuh. Saya bisa memastikan kepada kalian bahwa situasinya terlihat sangat positif bagi Michael, dan kami berharap ia segera kembali ke lapangan. Sementara itu, Harry telah menjalani operasi yang berhasil tadi malam. Harry yang baik, kami mendoakan yang terbaik dalam proses pemulihanmu, dan kami yakin kamu akan kembali lebih kuat dari sebelumnya," katanya.

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Hainer juga mengomentari rumor seputar masa depan Olise. Ia menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mengingat sang pemain masih terikat kontrak dengan klub hingga 2029, seraya memuji kepribadian dan gaya bermainnya di lapangan.

"Terkait semua rumor seputar Michael, kami menyikapinya dengan sangat tenang. Ia memiliki kontrak hingga 2029. Saya juga ingin mengatakan sesuatu tentang dirimu sebagai pribadi, Michael yang baik. Saya jauh lebih memilih memiliki pemain yang meninggalkan jejak dengan bola di kakinya, ketimbang seseorang yang menjadi berita utama dengan mikrofon di depannya," jelasnya.

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"Para suporter menginginkan sosok yang autentik, pemain dengan karakter istimewa yang menonjol dibandingkan yang lain. Michael yang baik, pertama-tama dan di atas segalanya, saya berharap kamu lekas sembuh. Jangan biarkan siapa pun mengubahmu, tetaplah menjadi dirimu apa adanya," lanjutnya.

Bursa Transfer Musim Dingin

Mengenai sikap klub Bavaria tersebut terhadap bursa transfer musim dingin, Hainer menyatakan: "Tentu saja, ini adalah situasi yang jelas tidak kami perkirakan. Namun di sisi lain, Luis Diaz akan segera kembali, dan kami berharap Alphonso Davies sudah pulih sepenuhnya dalam dua pekan. Serge Gnabry juga mulai kembali berlatih secara bertahap."

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"Karena itu, saya rasa kami tidak perlu bergerak di bursa transfer musim dingin. Namun, kalian bisa melihat sendiri betapa cepatnya situasi bisa berubah. Dua pemain mengalami cedera kemarin, Jumat (Kane dan Olise), dan untungnya cedera Michael tidak separah itu," imbuhnya.

"Jika memang diperlukan, Bayern Munich selalu memiliki kemampuan untuk bergerak. Namun, itu bukan yang kami inginkan. Jika melihat ke belakang, saya rasa kami tidak terlalu beruntung dengan transfer yang kami lakukan pada bulan Januari atau pada hari-hari terakhir bursa transfer," pungkasnya.