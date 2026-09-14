Apakah Bayern Munich berencana membajak Rayan Cherki?

Di saat Rayan Cherki mulai memantapkan dirinya dengan kuat di dalam Manchester City, setelah mencuri perhatian dengan penampilan-penampilan menawannya sejak awal musim, mulai bermunculan spekulasi seputar masa depan pemain Prancis itu, terutama seiring meningkatnya minat dari klub-klub besar Eropa.

Pemain berusia 23 tahun itu berhasil meninggalkan jejaknya dengan cepat bersama tim asuhan Enzo Maresca, dan menunjukkan kemampuan teknis yang besar sehingga menjadikannya salah satu elemen yang menarik perhatian dalam susunan pemain Manchester City, setelah dirinya pindah ke klub Inggris tersebut dari Lyon, Prancis.

Sejak kedatangannya ke Stadion Etihad, Cherki menunjukkan kemampuannya untuk membuat perbedaan berkat kepiawaiannya dalam mengolah bola, serta visinya yang istimewa di sepertiga area serang, di samping kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi.

Kegemilangan ini mengembalikan pemain Prancis itu ke dalam radar minat klub-klub besar, dan membuka pintu bagi berbagai pertanyaan seputar kemungkinan datangnya tawaran-tawaran besar untuk mendapatkan jasanya, khususnya jika ia terus menampilkan level yang sama bersama Manchester City.

Di tengah spekulasi ini, muncul laporan-laporan dalam beberapa waktu terakhir yang membicarakan kemungkinan masuknya Bayern Munich ke dalam persaingan untuk memperebutkan Cherki, dalam upaya mendapatkan jasa salah satu talenta Prancis paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, surat kabar "AS" Spanyol mengungkap bahwa gambaran di dalam klub Bavaria itu tampak berbeda, dengan menegaskan bahwa Cherki tidak termasuk dalam daftar target Bayern Munich, meskipun ada rumor yang mengaitkan pemain tersebut dengan kepindahan ke raksasa Jerman itu.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Bayern tidak berencana melakukan transfer besar selama periode bursa transfer musim dingin mendatang, dan kecil kemungkinan klub akan masuk ke dalam sebuah kesepakatan yang mahal pada bulan Januari, kecuali jika salah satu pemainnya mengalami cedera serius yang menuntut perubahan rencana.

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