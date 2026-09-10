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SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Apakah Arsenal tim terbaik di dunia? De Bruyne menjawab

SSC Napoli vs Arsenal
SSC Napoli
Arsenal
Champions League
K. De Bruyne
Italia
Inggris
Belgia

Bintang Belgia menjelaskan pendapatnya soal laga Napoli kontra Arsenal

Bintang Napoli asal Belgia, Kevin De Bruyne, memuji Arsenal dan menyebut mereka sebagai "tim terbaik di dunia", setelah tim asuhan Mikel Arteta itu mengalahkan tim asal selatan tersebut di Liga Champions Eropa.

Arsenal kembali menampilkan performa gemilang dalam laga pembuka mereka di Liga Champions Eropa di Italia pada Rabu malam, dan meraih kemenangan (1-0) melalui gol sang kapten Martin Odegaard.

Arsenal meraih gelar Premier League pada musim lalu untuk pertama kalinya sejak 2004, dan juga melaju ke final Liga Champions Eropa, tetapi kalah lewat adu penalti dari Paris Saint-Germain.

Tim asuhan Arteta tampak siap untuk kembali bersaing di kedua front musim ini setelah kemenangan atas Napoli memperpanjang awal musim sempurna mereka menjadi lima pertandingan.

Meski kecewa karena tidak mampu meraih hasil positif dalam laga tersebut, De Bruyne merasa bahwa Napoli "tampil bagus" dalam laga pembuka Eropa mereka, mengingat kualitas Arsenal.

Reporter jaringan CBS Sports berkata kepada De Bruyne setelah pertandingan: "Mari kita bicara tentang laga ini. Menurut saya Napoli benar-benar menampilkan pertandingan yang bagus, tetapi lawan kalian mungkin tim terbaik di dunia saat ini?".

Legenda Manchester City, De Bruyne, menjawab sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Saya setuju, mereka adalah juara Inggris dan kalah di final Liga Champions Eropa terakhir lewat adu penalti, jadi kami tahu seberapa kuat mereka".

Ia melanjutkan: "Saya rasa kami sudah tampil bagus, karena saat kami mencoba bermain, kami memiliki beberapa momen di mana kami menciptakan peluang, dan tentu saja terkadang kami harus bertahan, dan di babak kedua kami memberi mereka banyak peluang, kami terlalu bertahan".

Ia menutup: "Namun setelah itu, kami kembali mendapatkan beberapa momen bagus, dan bagi saya ini adalah kemajuan dibandingkan apa yang saya lihat di beberapa pertandingan pertama. Kami mulai bermain lebih baik, dan itu hal yang bagus".

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