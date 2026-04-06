Sebuah laporan media Spanyol pada hari Senin ini menyebutkan bahwa Cherif Fofana terus mengatasi segala rintangan di Real Madrid, dan kini sudah mendekati tim utama meski usianya baru 16 tahun.

Surat kabar "AS" dalam laporannya membahas bagaimana pemain muda ini berkembang dengan luar biasa, serta berhasil melewati semua batas di Valdebebas.

Sherif berusia 16 tahun, dan baru saja menaklukkan rintangan terakhir di akademi muda Real Madrid dengan pemanggilannya pertama ke tim Castilla untuk pertandingan perempat final Piala Liga Inggris Internasional besok melawan Manchester United, di Stadion Old Trafford.

Di Akademi Pemuda Real Madrid, seorang gelandang menonjol yang mengalami kemajuan pesat yang jarang terlihat, dan meskipun beberapa orang menjulukinya "Kante Muda", panutannya adalah Patrick Vieira, yang gaya permainannya mirip dengannya dalam banyak hal.

Ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, keterampilan teknis yang tinggi, dan pemahaman taktis yang sangat baik. Ia pertama kali menarik perhatian Real Madrid tahun lalu saat tampil gemilang di pusat pelatihan Barracoios di Meksiko.

Di sana, golnya ke gawang Atlético Madrid mengubah segalanya... dan kini, tampaknya tak ada yang bisa menghentikan pemuda ini yang terus menembus batas-batas di Valdelebas dengan kecepatan yang mengagumkan.

Gelandang ini memulai kariernya bersama tim U-18 (C), dan dengan cepat pindah ke tim U-18 (B)... Ia bahkan sudah debut bersama tim U-18 (A), di mana ia memulai pertandingan pertamanya dalam laga terakhir melawan Badajoz.

Usianya baru 16 tahun, dan ini adalah tahun pertamanya di tim U-18, menurut identitasnya, namun bakat sepak bolanya jauh melampaui itu. Beberapa bulan lalu, Sherif hampir bergabung dengan tim Castilla untuk pertandingan lain di Liga Premier Inggris, namun masalah paspornya menghalanginya untuk bergabung.

Hal itu tidak terjadi kali ini. Setelah masalah tersebut teratasi tak lama kemudian, Sherif Fofana baru saja menerima panggilan pertamanya ke Castilla.

Ini akan menjadi awal dari serangkaian pemanggilan, atau setidaknya begitulah pandangan di Valdebebas, di mana mereka menyadari bahwa ia memiliki proyek unik di tangannya.

