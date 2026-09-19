Di antara semua pemain yang saat ini berstatus tanpa klub, David Alaba adalah salah satu yang paling terkenal dan sukses. Bersama Bayern Munchen dan Real Madrid, bek Austria berusia 34 tahun itu total empat kali menjuarai Liga Champions, ditambah sejumlah gelar domestik. Namun, kontraknya di Los Blancos tidak lagi diperpanjang pada akhir Juni. Sejak saat itu, Alaba mencari klub baru - sejauh ini tanpa hasil.

Pakar TV Dietmar Hamann karena itu kini bahkan mulai berspekulasi soal kemungkinan Alaba pensiun. "Pertanyaannya adalah, apakah dia masih bisa," kata Hamann kepada Sky. "Semakin lama ini berlangsung, semakin besar kemungkinan kita tidak akan lagi melihatnya di lapangan sepak bola." Alaba sudah bertahun-tahun bergulat dengan masalah cedera yang membandel. Di antaranya, ia mengalami robek ligamen cruciatum dan robek meniskus. Dalam dua musim terakhir, ia total hanya memainkan 1174 menit untuk Real.

Meski begitu, pada musim panas ia tetap cukup untuk tampil di Piala Dunia bersama tim nasional Austria. Alaba tampil sebagai kapten dalam starting XI di keempat pertandingan hingga tersingkir di babak 32 besar melawan Spanyol. Namun, untuk periode pertandingan internasional yang akan datang, pelatih tim Ralf Rangnick tidak memasukkan nama Alaba, yang belum resmi pensiun. Saat ini ia menjaga kebugaran lewat latihan individu.

HSV, Meksiko, Austria: Ke mana David Alaba akan pindah?

Dalam beberapa bulan terakhir, Alaba dikaitkan dengan berbagai klub. Ketertarikan yang disebut-sebut datang dari Lazio, Manchester United, dan Inter Milan tidak pernah menguat. MLS juga sempat disebut sebagai tujuan yang mungkin, tepatnya Inter Miami milik Lionel Messi. Belakangan, spekulasi kian liar: Bild mengaitkan Alaba dengan Hamburger SV dan media Spanyol Marca dengan klub top Meksiko, Club America.

Selain itu, juga beredar bisik-bisik soal kemungkinan kembali ke klub masa mudanya, Austria Wina. Sejauh mana klub itu benar-benar berupaya merekrut Alaba belakangan memicu adu argumen panas di ruang publik Austria antara mantan pelatih Austria Frenkie Schinkels dan pemimpin lini belakang Aleksandar Dragovic, rekan lama Alaba di tim nasional.

"Jangan tersinggung: Tapi kalau di Austria Wina tidak ada yang bertanya soal Alaba, seluruh jajaran direksi pantas dipenjara," ujar Schinkels dalam podcast-nya. Ketika dimintai tanggapan soal pernyataan itu, Dragovic menjawab kepada Sky: "Anda benar-benar percaya Austria sebodoh itu dan tidak menelepon David? Kita harus tetap realistis. Saya paham, para bapak itu ingin lucu dan mendapatkan klik. Tapi kita juga harus menahan diri. Kami tidak tidur di Wien-Favoriten."

Siapa pun yang ingin merekrut Alaba bagaimanapun harus bernegosiasi dengan agen legendaris asal Israel, Pini Zahavi. Saat transfer bebas Alaba dari Bayern Munchen ke Real pada 2021, Uli Hoeness menyebut Zahavi sebagai "piranha yang rakus uang".