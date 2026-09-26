Setiap kali timnas Arab Saudi terpeleset, sorotan langsung tertuju dengan cepat ke sejumlah nama yang menjadi sasaran kritik, seolah-olah mereka sendiri yang menanggung tanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam lapangan. Hal inilah yang membuka pintu bagi berbagai pertanyaan mengenai masa depan Abdullah Al-Hamdan, penyerang Arab Saudi, yang namanya kini hadir dengan kuat dalam pusaran perdebatan para suporter.

Al-Hamdan, yang namanya kerap dikaitkan dengan kritik berulang akibat produktivitas ofensifnya, mendapati dirinya berada di depan ujian yang sulit, di tengah tuntutan para suporter untuk mengubah sebagian pilihan taktik dan mencari solusi yang lebih efektif di lini depan. Namun, apakah sang penyerang seorang diri menanggung tanggung jawab atas menurunnya sistem penyerangan, ataukah ia telah menjadi wajah dari krisis yang lebih besar daripada sekadar seorang pemain di dalam kotak penalti?

Baca juga: Georgios Donis: Tegas dalam pernyataan, "menyerah" dalam tindakan

Al-Hamdan menjadi sasaran kritik

Pembicaraan tentang Al-Hamdan tidak lagi terbatas pada penilaian atas level individunya, tetapi meluas hingga pertanyaan mengenai manfaat mengandalkannya untuk memimpin lini serang timnas Arab Saudi, terutama ketika Arab Saudi gagal menerjemahkan peluang menjadi gol, atau tampil dalam wajah ofensif yang tidak sepadan dengan ambisi para suporternya.

Dalam kondisi seperti ini, sang penyerang menjadi orang pertama yang menerima kesalahan, karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung atas urusan mencetak gol, meskipun keberhasilan pemain mana pun di posisi ini berkaitan dengan banyak faktor, di antaranya kualitas penciptaan peluang, pergerakan kolektif, cara membangun serangan, serta sejauh mana dukungan yang ia dapatkan dari rekan-rekannya.

Apakah Al-Hamdan membayar harga sebuah krisis ofensif?

Masalah yang dihadapi timnas Arab Saudi tidak bisa direduksi menjadi nama satu penyerang saja, sebab performa ofensif adalah sistem yang menyeluruh yang dimulai dari pembangunan permainan, melewati kecepatan mengalirkan bola dan pergerakan tanpa bola, dan berakhir pada kemampuan para pemain untuk memanfaatkan peluang di depan gawang.

Dari sinilah, membebankan tanggung jawab atas setiap kegagalan kepada Al-Hamdan seorang diri bisa menutupi sisi-sisi lain yang membutuhkan peninjauan teknis, baik pada level pemilihan pemain, penempatan para pemain, maupun cara timnas sampai ke gawang lawan.

Antara hak suporter dan hitung-hitungan pelatih

Merupakan hak para suporter Arab Saudi untuk menuntut penyerang yang lebih efektif, dan untuk memperdebatkan kelayakan Al-Hamdan tetap berada dalam pilihan timnas, sebab persaingan memperebutkan posisi adalah bagian alami dari sepak bola, dan tidak ada pemain yang lepas dari penilaian atau kritik.

Namun, perbedaannya tetap ada antara mengkritik produktivitas teknis seorang pemain, dengan menjadikannya sasaran tumpuan tempat digantungkan semua penyebab kegagalan, terutama karena tanggung jawab atas hasil terbagi antara staf pelatih, para pemain, dan seluruh sistem.

Dengan demikian, pertanyaan terpenting tetap ada: apakah Al-Hamdan mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membuktikan kemampuannya dalam sebuah sistem ofensif yang menyeluruh, ataukah ia berubah menjadi kambing hitam bagi sebuah krisis yang melampaui batas posisi ujung tombak? Jawabannya tidak akan datang dari satu pertandingan, melainkan dari kemampuan timnas Arab Saudi untuk mengatasi masalah-masalah teknisnya, dan dari keberhasilan sang pemain sendiri dalam memanfaatkan peluang serta membuktikan kelayakannya mengenakan seragam Arab Saudi.