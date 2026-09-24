Apakah Al Ahly Semakin Dekat Merekrut Duo Pyramids, Mohanad Lasheen dan Mahmoud Marei?

Pembawa acara Ahmed Shobier mengungkap kebenaran kabar yang beredar seputar kemungkinan pindahnya sejumlah pemain dari Pyramids ke Al Ahly, pada periode mendatang.

Rumor tersebut berkisar pada dua pemain Pyramids, Mohanad Lashin dan Mahmoud Marei, di mana disebutkan bahwa keduanya sedang menuju Al Ahly seiring kontrak mereka yang mendekati akhir.

Ahmed Shobier mengatakan dalam pernyataan di radio hari ini: "Ada banyak omongan bahwa ada pemain dari Pyramids yang akan pindah ke Al Ahly dan kontraknya akan habis, yaitu Mohanad Lashin dan Mahmoud Marei."

Ia melanjutkan: "Pyramids mengatakan bahwa kontrak kedua pemain dengan klub akan berakhir pada akhir 2028, artinya masih ada dua tahun, dan akan diperpanjang untuk 3 tahun lagi."

Shobier menambahkan: "Zizo masih terikat hingga 2029, dan bagus bahwa Pyramids menjelaskan hal ini untuk mengakhiri perdebatan dan banyaknya omongan yang beredar."









Shobier kemudian beralih membicarakan sanksi Federasi Bola Basket Mesir terhadap pemain Al Ahly, Amr Zahran, setelah insiden memalukan dalam pertandingan melawan El Qanah.

Ia berkata: "Saya benar-benar memastikan bahwa Al Ahly telah menjatuhkan sanksi internal yang kuat dan besar terhadap pemain tersebut, dan saya menuntut Federasi Bola Basket untuk menerapkan peraturan. Tidak ada seorang pun yang menentang prinsip, etika, atau rasa hormat sama sekali."

Ia melanjutkan: "Kami meminta agar ini menjadi peraturan dan diterapkan kepada semua orang, bukan kepada satu pemain saja lalu membiarkan yang lain, dan saya tidak meragukan sedetik pun sahabat karib saya Amr Mosilhi, ketua Federasi Bola Basket, bahwa ia akan menerapkan aturan dan peraturan kepada semua orang."

Ia menyambung: "Amr Zahran memang bersalah, ya bersalah, dan pantas mendapat hukuman (larangan bermain 3 bulan), dan ia mengakui kesalahannya. Mereka memberi tahu saya bahwa ia telah berdamai dengan pemain El Qanah. Baik itu rekaman ponsel maupun rekaman pusat media, apa pun itu, perilakunya tidak menyenangkan. Sudah, ia telah menerima hukuman, dan Federasi Bola Basket harus bertindak tegas agar tidak ada yang berpikir untuk melakukan hal itu lagi."

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