Lamine Yamal, bintang Barcelona berusia 19 tahun, mengejutkan kekasihnya sang kreator konten Ines Garcia dengan tetap menjalani latihan intensif selama liburan musim panasnya di Saint-Tropez, Prancis, meski belum genap sepekan sejak ia memulai libur yang layak ia dapatkan usai meraih Piala Dunia bersama timnas Spanyol, dalam pemandangan yang mencerminkan komitmen luar biasa sang pemain dan ambisinya untuk memimpin Blaugrana meraih gelar Liga Champions yang absen selama 11 tahun.

Menurut apa yang diunggah Garcia melalui akun Instagram-nya, yang diikuti lebih dari 4 juta orang, ia menuju sesi pijat di hotel mewah tempat mereka menginap di pesisir Provence-Alpes-Côte d'Azur, tetapi ia dikejutkan dalam perjalanan kembali ke kamarnya oleh Yamal yang berlatih dengan serius di ruang kebugaran, sambil berkomentar dengan takjub: "Aku pergi ke sesi pijat, lalu menemukan ini."

Pemandangan itu bukan satu-satunya yang menarik perhatian influencer asal Sevilla tersebut, karena beberapa hari kemudian ia membagikan foto lain yang memperlihatkan pemain nomor 10 Barcelona itu sedang berlatih di atas lapangan, sambil menambahkan dengan nada sinis: "Kami memang bukan tipe yang menghabiskan liburan dengan cara seperti ini," merujuk pada kesibukan kekasihnya mempersiapkan diri untuk musim baru bahkan di waktu istirahat.

Yamal baru memulai liburannya sepekan sebelumnya, setelah penampilan luar biasanya di Piala Dunia yang ia juarai bersama La Roja, di mana ia pertama-tama terbang ke Ibiza bersama dua rekan setimnasnya, Ferran Torres dan Marcos Llorente, sebelum berpindah ke Saint-Tropez untuk menghabiskan liburan romantis bersama Garcia, yang sebelumnya telah menemaninya dalam perjalanan ke Yunani pada awal Mei lalu.

Meski pasangan ini memilih menjauh dari hiruk-pikuk media di kota kecil Prancis yang tenang yang terletak di provinsi Var itu, Yamal berupaya membuat pasangannya terkesan dengan kejutan romantis ketika mereka tiba di hotel, di mana ia menghias kamar dengan bunga mawar, seperti yang diungkapkan Garcia melalui akunnya.

Namun sisi romantis itu tidak menghalangi putra Rocafonda ini untuk tetap menjaga fokus penuhnya pada sepak bola, meski ia telah mewujudkan salah satu tujuan besarnya di usia yang baru 19 tahun, karena tampaknya pemain muda ini menetapkan tantangan yang lebih besar di musim baru: mengembalikan gelar Liga Champions Eropa ke Barcelona setelah absen selama 11 tahun, sejak terakhir kali klub Catalan itu meraih gelar benua tersebut pada tahun 2015.