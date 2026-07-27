Kiper Real Madrid asal Belgia, Thibaut Courtois, menenangkan para pendukung Los Blancos terkait kondisi fisiknya usai cedera yang dialaminya pada laga Belgia melawan Spanyol di babak perempat final Piala Dunia 2026. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah tidak merasakan gangguan apa pun dan akan siap kembali berlatih segera setelah masa liburan musim panasnya berakhir.

Menurut pernyataan Courtois kepada media Belgia, saat ia menghabiskan liburannya di Belgia bersama keluarganya sembari menikmati festival Tomorrowland dan merek dagang rekaman miliknya, "Artist Amplifier", cedera tersebut tergolong ringan dan tidak akan memengaruhi kesiapannya untuk musim baru.

Courtois berkata: "Saya sudah tidak merasakan gangguan apa pun. Selama pertandingan, saya memang sudah merasa bahwa itu tidak serius. Mereka masih membicarakan dua atau tiga pekan, tetapi begitu kami kembali berlatih, saya akan siap. Saya sama sekali tidak merasakan sakit apa pun," dalam pernyataan yang mengakhiri kekhawatiran yang menyelimuti lingkungan Los Blancos terkait kesiapan kiper utamanya.

Cedera Courtois: Apakah menjadi penyebab tersingkirnya Belgia?

Cedera Courtois pada laga melawan Spanyol sempat memicu perdebatan luas, di mana sebagian pihak menilai bahwa hal itu menjadi faktor penentu dalam gol yang dicetak oleh gelandang Spanyol, Mikel Merino, yang menjadi gol kemenangan di detik-detik akhir pertandingan, yang mengakhiri perjalanan timnas Belgia di turnamen dunia tersebut.

Namun, kiper asal Belgia itu meremehkan situasi tersebut tepat setelah pertandingan usai, dan menekan rekannya Senne Lammens, seraya menegaskan keinginannya untuk terus bermain. Akan tetapi, pelatih sebelumnya, Rudi Garcia, lah yang memutuskan untuk menggantinya sebagai tindakan pencegahan, dalam keputusan yang belakangan menuai kritik setelah Belgia tersingkir dari turnamen.

Courtois menantikan bekerja dengan Van Bommel

Di sisi lain, Courtois menyatakan harapannya untuk berbicara dengan direktur teknik baru timnas Belgia, Mark van Bommel, yang mengemban tugas tersebut menggantikan Rudi Garcia setelah pemecatan yang menyusul tersingkirnya tim dari Piala Dunia.

Courtois berkata: "Saya tidak mengenalnya secara pribadi, tetapi semua orang tahu sejarahnya di Antwerp. Ia menorehkan perjalanan yang luar biasa sebagai pemain di klub-klub besar dan bersama timnas Belanda. Jadi, saya tentu menantikan untuk berbicara dengannya," sebagai isyarat atas keinginannya memulai babak baru bersama timnas di bawah kepemimpinan baru.

Perlu dicatat bahwa Courtois saat ini sedang menjalani liburan musim panas singkat dan penting yang biasa diambil para pesepak bola sebelum kembali berlatih guna mempersiapkan diri untuk musim baru, yang diperkirakan akan dimulai dalam beberapa pekan mendatang, di mana Real Madrid akan sangat membutuhkan kiper utamanya untuk mengarungi kompetisi domestik dan benua.