Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengumumkan daftar pemain timnya untuk menghadapi Leipzig, Rabu besok, di Stadion "Santiago Bernabeu" pada laga ketiga babak pertama Liga Champions Eropa.

Real Madrid menempati peringkat kedelapan di klasemen Liga Champions Eropa dengan koleksi 6 poin, hanya tertinggal dalam selisih gol dari Paris Saint-Germain yang memuncaki klasemen, sementara Leipzig berada di peringkat ke-21 dengan koleksi 3 poin.

Pertandingan melawan Leipzig akan menjadi laga terakhir Real Madrid sebelum menjalani El Clasico kontra Barcelona, Minggu mendatang, di Stadion "Spotify Camp Nou".

Pilihan Mourinho ditandai dengan absennya Raul Asencio dan Rodrygo Goes karena cedera, selain Ferland Mendy yang tidak terdaftar dalam skuad Real Madrid di Liga Champions Eropa.

Berikut daftar lengkap pemain Los Blancos untuk laga besok:

Penjaga gawang: Courtois - Lunin - Mestre.

Para bek: Militao - Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rudiger - Dumfries.

Para pemain tengah: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Guler - Bernardo Silva - Thiago.

Para penyerang: Vinicius Junior - Endrick - Mbappe - Espe - Brahim Diaz - Yan Diomande.