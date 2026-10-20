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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Apakah ada rotasi jelang El Clasico? Mourinho umumkan skuad Madrid untuk hadapi Leipzig

J. Mourinho
Real Madrid
RB Leipzig
Barcelona
LaLiga
Champions League
Portugal
Spanyol
Jerman

Latihan Terakhir Sang Raja

Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengumumkan daftar pemain timnya untuk menghadapi Leipzig, Rabu besok, di Stadion "Santiago Bernabeu" pada laga ketiga babak pertama Liga Champions Eropa.

Real Madrid menempati peringkat kedelapan di klasemen Liga Champions Eropa dengan koleksi 6 poin, hanya tertinggal dalam selisih gol dari Paris Saint-Germain yang memuncaki klasemen, sementara Leipzig berada di peringkat ke-21 dengan koleksi 3 poin.

Pertandingan melawan Leipzig akan menjadi laga terakhir Real Madrid sebelum menjalani El Clasico kontra Barcelona, Minggu mendatang, di Stadion "Spotify Camp Nou".

Pilihan Mourinho ditandai dengan absennya Raul Asencio dan Rodrygo Goes karena cedera, selain Ferland Mendy yang tidak terdaftar dalam skuad Real Madrid di Liga Champions Eropa.

Berikut daftar lengkap pemain Los Blancos untuk laga besok:

Penjaga gawang: Courtois - Lunin - Mestre.

Para bek: Militao - Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rudiger - Dumfries.

Para pemain tengah: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Guler - Bernardo Silva - Thiago.

Para penyerang: Vinicius Junior - Endrick - Mbappe - Espe - Brahim Diaz - Yan Diomande.

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