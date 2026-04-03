Pertandingan antara Al-Nasr dan Al-Najma diwarnai momen kontroversial setelah babak pertama berakhir, dalam laga yang digelar hari Jumat ini, sebagai bagian dari pertandingan pekan ke-27 Liga Profesional Roshen.

Babak pertama berakhir dengan keunggulan "Al-Alamy" berkat dua gol yang dicetak oleh Abdullah Al-Hamdan pada menit (45+8) dan Sadio Mané (45+9), sementara Al-Najma hanya mencetak satu gol melalui Rakan Rajeh Al-Talihi (44).

Pelatih Al-Nassr asal Portugal, Jorge Jesus, langsung menghampiri pemain Al-Najma, Mohammed Al-Aql, dan terlibat dalam perdebatan sengit dengannya.

Baca juga:

Menurut apa yang terekam, Jesus tidak menunggu lama setelah peluit akhir babak pertama, melainkan langsung menuju ke Al-Aql dan terlibat dalam percakapan panas, dalam adegan yang menarik perhatian penonton dan kamera di dalam terowongan atau area istirahat.

Perdebatan ini terjadi dalam konteks pertandingan penting, yang mencerminkan ketegangan alami yang melanda pertandingan-pertandingan besar di Liga Saudi, baik terkait instruksi teknis, pembahasan keputusan wasit, maupun masalah taktis yang memanas.