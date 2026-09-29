Apa yang Terjadi pada Raphinha? Ancelotti Menambah Misteri dan Membuat Barcelona Cemas

Ketidakpastian seputar cedera Raphinha, bintang Barcelona, semakin bertambah setelah ia meninggalkan lapangan di antara dua babak pertandingan yang mempertemukan timnas negaranya, Brasil, yang menang atas Australia (4-2), pada hari Selasa ini dalam laga persahabatan.

Pada jam-jam setelah pertandingan, kekhawatiran yang wajar menyelimuti kondisi fisik kapten Barcelona itu, karena ia merasakan nyeri pada paha kanannya. Meski demikian, dan mengingat minimnya informasi akurat, gambar-gambar yang beredar di media sosial saat pemain itu meninggalkan lapangan tidak memperlihatkan tanda kekhawatiran apa pun dari dirinya.

Raphinha ditanya di mixed zone seusai pertandingan yang di dalamnya ia mencetak gol dari titik penalti, "Bagaimana kabarmu?" Meski jawabannya singkat, senyumnya sangat bermakna, memberikan kesan tenang, sebagaimana disebutkan surat kabar "Mundo Deportivo".

Surat kabar Catalunya itu menyerukan agar tetap berhati-hati dan menunggu pernyataan resmi mengenai kondisi pemain Brasil tersebut, karena para pendukung Barcelona mengikuti insiden ini dengan penuh kekhawatiran setelah ia digantikan, terlebih karena Carlo Ancelotti, pelatih timnas Brasil dan mantan pelatih Real Madrid, menganggap Raphinha sebagai pemain yang tak tersentuh.

Raphinha terpaksa keluar dari lapangan di antara dua babak pertandingan persahabatan kedua Brasil selama jeda internasional saat ini. Penyerang Barcelona itu sebelumnya mencetak gol penalti pada menit terakhir babak pertama, lalu merasakan nyeri pada paha kanannya, yang membuat Ancelotti menahannya di ruang ganti dan memainkan Endrick, pemain Real Madrid, sebagai penggantinya.

Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) membenarkan kabar ini kepada surat kabar "Mundo Deportivo", tetapi belum mengungkap tingkat keparahan cedera atau memberikan rincian tambahan apa pun.

Karena perbedaan waktu dengan Australia, sulit untuk mengetahui rencana sang pemain, sebab tidak ada yang tahu apakah ia akan menjalani pemeriksaan di sana atau kembali ke Barcelona.

Kebisuan ini menimbulkan sejumlah kebingungan. Meskipun kabar yang diterima Barcelona menyebutkan bahwa ia merasa kurang enak badan, tingkat keparahannya belum diketahui, dan tidak ada yang berani berspekulasi mengenai seberapa serius persoalan ini hingga rinciannya menjadi jelas.

Dalam konteks yang sama, Ancelotti tidak memberikan komentar apa pun dalam konferensi pers setelahnya, dan ia juga tidak menjelaskan apakah keluhan ini akan menghalanginya untuk bermain dalam pertandingan Brasil berikutnya, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 3 Oktober melawan India.

Raphinha mengalami dua cedera baru-baru ini saat bermain bersama timnas Brasil. Pada Maret 2026, dalam pertandingan persahabatan melawan Prancis, ia terpaksa meninggalkan lapangan karena merasakan nyeri pada hamstring kanannya, dan pemeriksaan memastikan ia mengalami robekan otot, sehingga ia dicoret dari skuad.

Kemudian, pada Juni, ia mengalami cedera lain di Piala Dunia dalam pertandingan melawan Haiti, kali ini berupa robekan pada hamstring kanannya, tetapi ia menjalani perawatan intensif.

Raphinha dianggap sebagai salah satu bintang paling menonjol Barcelona pada musim ini, terutama setelah perubahan posisinya dan bermain sebagai ujung tombak, di mana ia mencetak 14 gol hanya dalam 8 pertandingan yang dijalani klub Catalunya itu.







